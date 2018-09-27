فصائل المعارضة بجنوب السودان تبدأ في إجازة اتفاقية السلام

الخرطوم 28 سبتمبر 2018 ـ أجازت قيادة الحركة الوطنية بجنوب السودان، الخميس، اتفاقية السلام الموقعة بالخرطوم في الثاني من سبتمبر الحالي، بينما تعقد قيادة تحالف المعارضة اجتماعا لذات الغرض يوم الجمعة.

المجلس الاستشاري للحركة الوطنية بجنوب السودان ـ الخرطوم 27 سبتمبر 2018

وأعلنت الحركة الوطنية "عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى وأكدت المضي قدماً مع الشركاء لأنفاذ الاتفاقية والخروج بالبلاد الى بر الأمان".

وأكد رئيس الحركة الوطنية كاستيلو قرنق في تصريح صحفي الألتزام الكامل بتنفيذ اتفاق السلام والمضي قدماً بالتعاون مع كافة الموقعين.

وعقدت قيادة مجلس الاستشاري للحركة الوطنية اجتماعا استثنائيا بقيادة نائب رئيس الحركة الجنرال حسين عبد الباقي أكول بحضور قياداتها السياسية والعسكرية ورئيس هيئة الأركان الجيش الوطني لجنوب السودان من أجل إجازة اتفاقية السلام.

ونصت اتفاقية السلام على إجازة اتفاق تسوية النزاع من قبل الأطراف الموقعة عليه.

وبعد مداولات للمجلس الاستشاري للحركة الوطنية تمت إجازة الاتفاقية بإجماع أعضاء المجلس.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن الحركة الوطنية بقيادة كاستيلو قرنق هي الفصيل المسلح الوحيد في منطقة بحر الغزال الكبرى حيث يقود قواتها هناك رئيس هيئة أركان الجيش الوطني لجنوب السودان الجنرال أقانج عبد الباقي أكول.

إلى ذلك أعلنت قيادة التحالف المعارض بجنوب السودان (SSOA) عن إنعقاد المؤتمر الاستثنائي عصر الجمعة بالخرطوم من أجل إجازة اتفاقية تنشيط السلام.