فصيل بجنوب السودان يدين تهديدات سلفا بقتل قائد الجيش السابق

نيروبي/ جوبا 15 مايو 2018- أدان عضو في جبهة جنوب السودان المتحدة المتمردة بقيادة قائد جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق التهديد المزعوم من رئيس البلاد سلفا كير بقتل وزير الخارجية السابق دينق ألور والدبلوماسي السابق تيلار دينق.

مالونق يتوسط تيلار دينق وباقان أموم في نيروبي (صورة لسودان تربيون)

وبحسب موقع (جوبا لبيرتي) فإن كير هدد بالقضاء على مالونق وتيلار وألور بسبب التآمر ضد حكومته وإفشاء معلومات حساسة حول الأمن القومي لواشنطن بهدف الإطاحة بنظامه.

ووفقاً للموقع فإن الرئيس أفصح عن هذه التهديدات خلال اجتماع عقده مع مجلس أعيان الدينكا.

وقال بيان أصدرته جبهة جنوب السودان المتحدة الإثنين " إن التهديد والخطة لتطبيقها هو فعل يهدف إلى الانتقام من المذكورين بحجة أنهم يتآمرون ضد حكومته وأنهم كانوا يتسربون معلومات حساسة وينسى أن سكرتيره الصحفي كان المتآمر الأول الذي نشر الخطة لاغتيال مشار في انتهاك لاتفاقية السلام".

ولفت البيان الذي وقعه دي جون إن التهديدات لم تكن موجهة إلى القائد فحسب، بل أيضاً إلى آخرين، وزاد " هو سلفا كير نفسه الذي ندم على عدم قتله المعتقلين السابقين منذ أسبوع."

وأضاف البيان أن الحركة تدين هذا التصرف بكل العبارات الممكنة، مطالباً المجتمع الدولي بمراقبة هذا التحول للأحداث.

وتدهورت العلاقات بين مالونق وكير بعد عزل الاول من منصبه كرئيس أركان للجيش في مايو 2017 ووضعه قيد الإقامة الجبرية بسبب الخوف من قيادة تمرد جديد في البلاد.

وتم إطلاق سراح رئيس أركان الجيش السابق من الإقامة الجبرية في نوفمبر بعد وساطة قادها مجلس أعيان الدينكا.