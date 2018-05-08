فصيل تعبان دينق ينضم إلى الحزب الحاكم

جوبا 8 مايو 2018 ـ أعلن فصيل الحركة الشعبية في جنوب السودان بقيادة النائب الأول للرئيس تعبان دينق الإثنين أنه انضم رسميا للحزب الحاكم تحت قيادة الرئيس سلفا كير.
- تعبان دينق يتحدث للصحفيين في مطار جوبا يوم 22 يناير 2016 ..صورة لـ(سودان تربيون)
ويأتي القرار تماشياً مع اتفاق أروشا الموقع بين الفصائل المختلفة للحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقال دينق للصحفيين في العاصمة جوبا "أود أن أعلن نيابة عن هياكل الحركة الشعبية لتحرير السودان وكل أعضاء الحزب حل أجهزة الحركة بما في ذلك الفروع المحلية واتحادها مع الحركة الشعبية، حزب التحرير التاريخي في جمهورية جنوب السودان".
وصادق مجلس التحرير الوطني الجمعة الماضية على اتفاق أروشا لإعادة توحيد الفصائل المتفرقة في الحزب الحاكم في جنوب السودان.
وجاء إعلان النائب الأول للرئيس قبيل المحادثات التي تجريها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) والمقرر انعقادها في 17 مايو في إثيوبيا.
وفي يناير 2015 وقع مندوبون من ثلاثة فصائل من حزب الحركة الشعبية اتفاقاً من 12 صفحة في أروشا بتنزانيا حيث وضعوا خطوات رئيسية نحو إعادة توحيد الحزب. ومن بين الموقّعين، الحزب الموالي للرئيس كير، وحركة المعارضة بزعامة نائب الرئيس السابق ريك مشار ومجموعة المعتقلين السياسيين السابقين.
ويقول محللون إن الخطوة التي قام بها النائب الأول للرئيس ستعزز موقف الحكومة الائتلافية برئاسة الرئيس كير.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب الأهلية في جنوب السودان أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وأجبرت ربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة على ترك منازلهم. وبحسب ما ورد يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدات الغذائية.
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