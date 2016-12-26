فصيل مشار ينتقد الأمم المتحدة لفشلها في فرض عقوبات على جنوب السودان

جوبا 26 ديسمبر 2016- انتقد فصيل المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار في جنوب السودان، فشل مجلس الامن في تبني مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لفرض حظر على الأسلحة ضد البلاد، مشيراً الى أن الدول التي صوتت ضد القرار تجاهلت الفظائع التي تُرتكب ضد المدنيين الأبرياء بسبب سهولة تدفق الأسلحة المتطورة إلى الدولة الوليدة.

ممثل حركة التمرد في الولايات المتحدة والامم المتحدة في نيويورك ميونق كوان

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة الجمعة للتصويت على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وإحالته إلى مجلس الأمن يطالب بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على مسؤولين في حكوميين ومعارضين، بجانب تحذيرات من حدوث إبادة جماعية محتملة في الدولة الوليدة والتي تنزلق في حرب أهلية منذ 2013.

لكن المجلس فشل في الحصول على النصاب القانوني ، بعد تأييد سبعة أصوات وإمتناع ثمانية عن التصويت.

وقال ممثل حركة التمرد في الولايات المتحدة والامم المتحدة في نيويورك ميونق كوان في تصريحات (لسودان تربيون) الأحد "إن العالم حرم شعب جنوب السودان من فرصة أخرى عندما رفض مجلس الأمن فرض حظر للأسحلة ضد جنوب السودان"، مؤكداً أن خطوة حظر الأسلحة كان من شأنها إنقاذ حياة الآلاف ووقف تصاعد الحرب ومنع البلاد من الإنزلاق إلى التفكك.

وأعرب كوان عن استياءه من قرار المجلس، لافتاً الى ان زعماء العالم أضاعوا أكبر فرصة لوقف عمليات قتل المدنيين والنزوح الجماعي في البلاد، وزاد " إن القرار كان مؤسفاً وأضاع العام فرصة لتجنب الإبادة الجماعية".

ودعا ممثل المعارضة مجلس الأمن إلى إعادة النظر في القرار والسماح بفرض حظر على الأسلحة وجميع العقوبات المقترحة الأخرى.