فصيل معارض في جنوب السودان يقيل قيادي بارز

جوبا 28 أغسطس 2018- أقالت الحركة الوطنية المعارضة في جنوب السودان مالونق مجوك يور أحد قيادتها البارزة واتهمته بممارسة أنشطة تخريبية والتآمر على المجموعة .

رئيس الحركة الوطنية بجنوب السودان كستيلو قرنق رينق ـ صورة لـ (سودان تربيون)

وأعلن رئيس الحركة كوستيلو قرنق في بيان أصدره السبت إقالة يور وقال إن الأخير تآمر مع الأعداء السياسيين للحركة لإضعاف قوتها العسكرية.

وقال البيان أن يور يقف خلف الأنشطة التخريبية وسط أعضاء الحركة والتي أدت إلى سوء التفاهم الذي حدث مؤخرا بين الرئيس وقائد الجيش.

وفي 13 أغسطس أعلن قائد جيش الحركة الجنرال اقاني عبد الباقي اكول إقالة الرئيس كوستيلو قرنق رينق، إلا أن الرجلين توصلا إلى صلح بينهما بعد أسابيع من هذا الخلاف.

وقال كوستيلو أن يور استمر في نسج الخطط مع ضباط الحركة رفيعي المستوى وعناصر في جوبا لتقويض اتفاقية السلام.

وتقول مصادر قريبة من الحركة أن قائد المجموعة كان يشير بالفعل إلى بعض المستشارين الرئاسيين، ومع ذلك أفاد كوستيلو أن يور أمامه فرصة للدفاع عن سلوكه عندما يمثل أمام لجنة التحقيق.