 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

فصيل معارض في جنوب السودان يقيل قيادي بارز

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 28 أغسطس 2018- أقالت الحركة الوطنية المعارضة في جنوب السودان مالونق مجوك يور أحد قيادتها البارزة واتهمته بممارسة أنشطة تخريبية والتآمر على المجموعة .

PNG - 128.7 كيلوبايت
رئيس الحركة الوطنية بجنوب السودان كستيلو قرنق رينق ـ صورة لـ (سودان تربيون)

وأعلن رئيس الحركة كوستيلو قرنق في بيان أصدره السبت إقالة يور وقال إن الأخير تآمر مع الأعداء السياسيين للحركة لإضعاف قوتها العسكرية.

وقال البيان أن يور يقف خلف الأنشطة التخريبية وسط أعضاء الحركة والتي أدت إلى سوء التفاهم الذي حدث مؤخرا بين الرئيس وقائد الجيش.

وفي 13 أغسطس أعلن قائد جيش الحركة الجنرال اقاني عبد الباقي اكول إقالة الرئيس كوستيلو قرنق رينق، إلا أن الرجلين توصلا إلى صلح بينهما بعد أسابيع من هذا الخلاف.

وقال كوستيلو أن يور استمر في نسج الخطط مع ضباط الحركة رفيعي المستوى وعناصر في جوبا لتقويض اتفاقية السلام.

وتقول مصادر قريبة من الحركة أن قائد المجموعة كان يشير بالفعل إلى بعض المستشارين الرئاسيين، ومع ذلك أفاد كوستيلو أن يور أمامه فرصة للدفاع عن سلوكه عندما يمثل أمام لجنة التحقيق.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

العصيان المدني .. نتاج العبقرية الشعبية 2018-10-28 23:16:25 بقلم : محمد عتيق تواصل تجارب الشعوب وتفاعلها ، اشتراكها في العام وانفرادها بالخاص ، هو القانون التاريخي الذي يجعل من تلك التجارب حالات إنسانية عامة ، تتجلي في الخاص منها الموروث المحلي لكل شعب وعبقريته وبالتالي إسهامه (...)

القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في منازعات السيادة على الإقليم (1) 2018-10-28 15:56:22 بقلم : د. فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com تلقيت مؤخراً في بريدي الالكتروني استفساراً عن القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في إطار النزاع السوداني - المصري على السيادة على مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور، (...)

المجموعات المسلحة : مصالحة بعصا العقوبات 2018-10-25 23:12:14 بقلم : سلمى التجاني (1) أكثر المتحمسين لتسويةٍ سياسة الآن، هو النظام نفسه.فقد ظل يعمل، عبر جهوده الدبلوماسية في منظموماتالأُمم المتحدة، وعلاقاته مع الدول ذات التأثير في قرارات هذه المنظمات، وبعض دول الجوار ذات (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.