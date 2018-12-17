فصيل منشق عن مشار ينضم إلى حركة تشانغ

جوبا 17 ديسمبر 2018-انضم ستة أعضاء سابقين في حركة التمرد الرئيسة بجنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار إلى الحزب الديمقراطي الفيدرالي، بقيادة قبريال تشانغ.
- منشقون عن مشار اختاروا الانضمام الى غبريال تشانغ (سودان تربيون)
وفي بيان مشترك تحصلت عليه (سودان تربيون) الأحد، أعلن ستة أفراد من حركة مشار انضمامهم إلى الحزب الديمقراطي الفيدرالي.
وقال الموقعون "اتخذنا هذا القرار بعد مداولات جادة بيننا واجراء مشاورات مع قيادة الحزب الديمقراطي ".
وأضافوا أن معهم 40 ضابطا وأكثر من 300 جندي تحت قيادتهم.
ووصف الموقعون تشانغ بأنه زعيم حكيم ومتواضع وأن مثل هذه الصفات يحتاج إليها جنوب السودان لتجنب التفكك والفوضى.
وأردف البيان "نحن مقتنعون أنه في ظل هذه القيادة الرشيدة، يمكن لبلدنا أن يأمل في التوصل إلى سلام دائم ووئام اجتماعي لم يتم التوصل إليه حتى الآن".
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