(فيس بوك) يزيل حسابات ومجموعات تحمل مسمى جهاز المخابرات السوداني

الخرطوم 18 نوفمبر 2019- أغلق موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيس بوك" مزيدا من الصفحات والمجموعات التي تحمل مسمى جهاز الأمن والمخابرات السوداني وأخرى تتبع لقوات "الدعم السريع".

منشور قالت (فيس بوك) إن الشبكة الروسية نشرته ﻹثارة الشكوك حول هوية الرئيس المعزول والمسجون عمر البشير

وقال مصدر مطلع لـ "سودان تربيون" الإثنين إن عشرات الصفحات والمجموعات أغلقت على مدار الشهر الماضي.

ولفت الى ان عددا مقدرا من تلك الصفحات كانت تدار من المملكة العربية السعودية.

وأضاف "العدد الإجمالي لمتابعي الصفحات المحذوفة بالإضافة لأعضاء المجموعات يتجاوز المليونين ".

ورجح المصدر أن تكون الصفحات المستهدفة بالإغلاق مزيفة، أو تنتهك معايير وشروط الاستخدام المنصوص عليها من الشركة أو ضالعة في نشاط مريب بنشر أخبار مفبركة.

وفي 31 أكتوبر الماضي قالت إدارة "فيس بوك" إنها ازالت 17 حسابا من أصول روسية تركز على الشؤون الداخلية في السودان.

وأوضحت في بيان بالقول " أزلنا 17 حسابًا على موقع فيس بوك و18 صفحة و 3 مجموعات وستة حسابات انستغرام من روسيا وتركز بشكل أساسي على السودان".

واضافت إن "الأشخاص الذين يديرون هذه النشاطات استخدموا مزيج من الحسابات الحقيقية لمواطنين سودانيين وحسابات وهمية ومخترقة للتعليق والنشر وإدارة الصفحات والنشر كمؤسسات أخباريه بالإضافة إلى توجيه حركة المرور الي مواقع خارج المنصة".

ووظف أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيس بوك في نشر الأخبار الكاذبة حول الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير.

ووفقا للبيان فإن الصفحات تنشر اخبارا من وكالة السودان للأنباء والمؤسسات الإعلامية التي تديرها روسيا مثل أسبوتنيك و(ار تي).