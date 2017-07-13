(فيفا) يعيد عضوية السودان بعد إلغاء الرئاسة قرارا لوزارة العدل

الخرطوم 13 يوليو 2017 ـ رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق عضوية السودان، وأكد انتفاء التدخل الحكومي بعد تجميد الرئاسة السودانية قرار وزارة العدل بتمكين مجموعة يقودها جنرال متقاعد من مقر اتحاد الكرة.

مقر اتحاد الكرة السوداني في الخرطوم

وأعلن (فيفا) عودة الأمور لطبيعتها مع الاتحاد السوداني لكرة القدم، وأرسل رسالة بهذا المعنى للاتحاد نهار الخميس.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في الخطاب "إن النائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح جمد قرار وكيل وزارة العدل بتمكين مجموعة الفريق عبد الرحمن سر الختم من احتلال مقر الاتحاد".

يشار إلى أن اتحادات كرة القدم الوطنية تحظى بالحماية من الاتحاد الدولي "فيفا" من أي تدخلات حكومية في أهلية الرياضة.

وحرم قرار لـ "فيفا" الخميس الماضي بتعليق نشاط كرة القدم في السودان ثلاثة فرق سودانية هي المريخ والهلال العاصميين من المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والهلال الأبيض في بطولة الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية".

وأوفد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني معتصم جعفر، المعترف به من قبل الفيفا، مندوبا إلى مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة في محاولة لإعادة فرق السودان للمشاركة في البطولات الأفريقية الحالية.

وتأسس الاتحاد السوداني لكرة القدم في عام 1936 وانضم إلى الاتحاد الدولي "فيفا" في 1948 وإلى الاتحاد الأفريقي "كاف" في 1957.

وكان الفيفا، قد أمهل السلطات السودانية، مهلة لإخلاء مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم، الذي سيطرت عليه مجموعة أعلنت نفسها فائزة في انتخابات أجريت مؤخرا ولم يعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويسود اعتقاد جازم في الأوساط الرياضية بتدخل الحكومة في انتخابات الاتحادات الرياضية للدفع بموالين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وفي مارس الماضي حرم جهاز الأمن محمد ضياء القيادي المعارض في حزب البعث العربي الاشتراكي وتحالف قوى الإجماع الوطني، من المنافسة في انتخابات اللجنة الأولمبية السودانية عبر اعتقاله واتاحة الفرصة أمام منافسه هاشم هارون ـ وزير سابق ـ للفوز برئاسة اللجنة.