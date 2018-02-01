في مسيرة الخلاص الوطني

بقلم : سلمى التجاني
قبل أن ينقضي يناير كانت ثورة الشعب ترسِّخ خطواتها في طريق الخلاص ، لذلك جاءت مسيرة الخلاص الوطني الكبرى أمس كتجربةٍ أكثر تطوراً لحراك السادس عشر والسابع عشر من يناير بولاية الخرطوم ، وإمتداد لمظاهرات الرفض بالولايات .
أكثر ما ميزها هو تزايد عدد المشاركين وتجاوب المواطنين الذين لم ينضموا للمسيرة عبر التلويح من أمام منازلهم أو من داخل المركبات العامة ، ما دفع قوات الشرطة لإقتحام المنازل وتحطيم الأبواب بشمبات ، وإلقاء البمبان بشكل عشوائي على المركبات . ربما كانت هذه سابقة سيكون لها ما بعدها ، فالنظام يمضي قدماً في تجاوزاته تجاه المواطنين . في ثورة سبتمبر 2013 لم تقتحم المنازل لإعتقال المتظاهرين إلا في بعض المناطق كحي ناصر بالخرطوم ، ووقتها ذهب الناس إلى أن من إقتحم بيوتهم هي قوات الدعم السريع التي لا تلتزم بأعراف الشرطة في التعامل مع المظاهرات ، تعرفوا عليها من زيها ومن لهجة أفرادها . يبدو أننا أمام تردي جديد للشرطة يلغي الفاصل بينها وهمجية الدعم السريع .
كان الناس في المسيرة ثابتي الخُطى ، انعكس ذلك على إصرارهم على الإستمرار في التظاهر داخل الأحياء بعد القمع الشديد الذي وُوجهوا به من قوات الشرطة والأمن ، ومحاولتهم الوصول لميدان الرابطة شمبات ( ميدان الشهيد هزَّاع ) .
وهنا لم تكن ثورة سبتمبر غائبة ، فقد كان هتاف المتظاهرين ( يا هزَّاع حقك ما ضاع ) ، في إشارة لشهيد ثورة سبتمبر ، الطالب بالمرحلة الثانوية هزَّاع ، ابن حي الشعبية بحري . الشعب يعي أن مقاومته للنظام منذ الثلاثين من يونيو 1989 تمضي بتراكم وبوتيرةٍ متصاعدة رافضة لبقاء النظام وماضية نحو التغيير ، لتبقى دماء الشهداء حاضرةٍ وقوداً للثورة.
نجحت المسيرة لحدٍ ما في استخدام الخطط البديلة ، فبعد احتلال ميدان الشعبية من قبل الشرطة ، انطلقت المسيرة من استوب شارع المؤسسة على طول شارع المعونة ، واستفاد المنظمون من وجود الشرطة بالجانب الشرقي للميدان فاستغلوا الجزء الغربي منه ، ثم تفرقوا بداخل الأحياء ، فتشكلَّت عددٌ من التظاهرات واستمرت لفترات طويلة .
الإقبال الكبير من المواطنين على مسيرة الخلاص الوطني تلبيةً لدعوة قوى المعارضة ، يؤكد أن الحراك السابق قد قطع شوطاً في عودة ثقة الشارع بقواه السياسية واستعداده للمضي قدماً في مسيرة الخلاص . ولعل الحكومة أدركت ذلك فغطت منطقة بحري بأعدادٍ كبيرة من قوات الشرطة وناقلاتها ، وأفرطت في استخدام القوة لقمع واعتقال المتظاهرين.
بجانب ذلك ، فقد تحدث مراقبون ، عن صغر سن كوادر القمع ، إذ يبدو أن النظام قد استنفر عضويته من طلبة الجامعات ، في تمارين حية لخلق وحوش بشرية جديدة لا أيدولوجيا لها إلا السلطة ، ولا ترى الا ما يراه الفرعون . فالنظام يشوه المزيد من نفوس أبنائنا الشباب ، ويزج بهم في معارك مع شعبهم ، ومع أنفسهم ، إن بقيت فيها فطرة سليمة وصلة بالشعب والأرض.
كان حراك الأمس هو الأقوى ، يحتاج للإستمرار ولمزيدٍ من التعبئة في أوساط المواطنين بالأحياء والأسواق وغيرها من أماكن التجمعات . وكانت زغاريد النساء بشرى فالٍ تحتفل بفجرٍ آتٍ لا محالة.
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