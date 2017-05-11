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قائد الجيش السابق بجنوب السودان ينفي نيته قيادة تمرد

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جوبا 11 مايو 2017 ـ نفى رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان السابق الجنرال مالونق أوان نيته قيادة تمرد ضد حكومة الرئيس سلفا كير بعد إقالته يوم الثلاثاء.

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بول ملونق أوان رئيس أركان الجيش الشعبي

جاء ذلك في خطاب القاه أوان أمام تجمع شعبي فى مدينة ييرول بولاية شرق البحيرات وعقب رحيله المفاجئ من جوبا الثلاثاء بعد أن انتشرت شائعات بالعاصمة مفادها أن اوان سيقود تمردا ضد سلفاكير.

ولا تزال الملابسات التي غادر بموجبها العاصمة الوطنية ليلا غير واضحة ولا أحد يعرف ما دفعه إلى المغادرة قبل تسليم مكتبه.

وعزا محللون امنيون سبب إعفاء أوان الى التوترات بين الجيش تحت قيادة مالونق وجهاز الامن القومى تحت قيادة اكول كور حيث يتنافس المسؤولان على المزيد من السيطرة والنفوذ.

وقام مكتب الأمن الداخلي وقسم من الجيش بنقل قوات جوا ونشرها في رومبيك حيث صدرت تعليمات الى السلطات المحلية بمحاربة أوان إذا اصر على العودة الى دياره.

غير أن حاكم الولاية وغيره من المسؤولين أقنعوه بالتحدث إلى المواطنين إذا لم تكن لديه نية سيئة.

وقال أوان في خطابه إنه في طريق عودته إلى أويل، فوجئ بأنه تتم متابعته بعد أن أعفي من مهامه، مشيرا إلى أن كل ما قيل عنه فيما يتعلق بنواياه كان مجرد شائعات وانه يريد فقط ان يسود السلام فى البلاد. وشدد أنه لم يتمرد أبدا ضد الجيش الشعبي أو شعب جنوب السودان وأنه لن يفعل ذلك.

كما هنأ قائد الجيش السابق خليفته الجنرال جيمس أجونغا ماوت وقال إنه جندي محترف ووطني.

من جانبه صرح المتحدث باسم الجيش الكولونيل سانتو دوميتش تشول للصحفيين في جوبا الأربعاء أن رئيس الاركان السابق غادر جوبا بدون وجود نية للتسبب في حرب إلا ان اشخاصا، لم يسمهم، يريدون خلق المشاكل.

وتابع: "نعم، رئيس الأركان العامة السابق مالونق ليس في جوبا. وقد غادر جوبا لتجنب التوترات. بعض الناس قد يذهب إليه ويقول شيئا قد يثير التوتر، وهذا ما لم يكن يريده ولهذا السبب قرر مغادرة جوبا، فهو لا يخطط للتمرد على الاطلاق".

وقال المتحدث العسكري إن القيادة العسكرية كانت على اتصال به وكانت تخطط لاعادته الى جوبا. وتم ارسال رئيس المخابرات العسكرية الجنرال ماريال نور وغيره من كبار القادة العسكريين الذين يعتقد أنهم من يستطيعون اقناعه بالعودة إلى جوبا.



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