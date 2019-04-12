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قائد (الدعم السريع) يعتذر عن المشاركة في المجلس الانتقالي السوداني

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الخرطوم 12 أبريل 2019-اعتذر قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان حميدتي، عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى إدارة الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

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قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي).. صورة من (سونا)

وكان وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، أعلن الخميس اتخاذ اللجنة الأمنية التي يرأسها قرارا بعزل البشير الذي واجه احتجاجات لأربعة أشهر.

وتعتبر قوات الدعم السريع جزءا من اللجنة الأمنية التي قررت الاستيلاء على الحكم.

وقال حميدتي، في تصريح على صفحة (الدعم السريع) بفيس بوك الجمعة، " أود أن أعلن لعامة الشعب السوداني بأني كقائد لقوات الدعم السريع اعتذرت عن المشاركة في المجلس العسكري منذ 11 أبريل".

وأوضح أن الدعم السريع ستظل جزءا من القوات المسلحة وستعمل على وحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان، وأنها ستبقى منحازة لخيارات الشعب بكل أطيافه.

وفي بيان سابق أعلن حميدتي، انحيازه للشارع السوداني في مطالبه بنقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

وقال إن قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني.

وطالب قيادة تجمع السودانيين المهنيين ورؤساء الأحزاب المختلفة وقادة الشباب، بفتح باب الحوار والتفاوض للوصول لحلول ترضي الشارع السوداني وتجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى

وبحسب تصريح للإعلام العسكري فإن تشكيل المجلس الانتقالي تم تأجيله لإجراء مزيد من المشاورات.



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