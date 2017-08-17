قائد المتمرد في جنوب السودان يعين ممثلا لدى الإتحاد الأفريقي

جوبا 17 أغسطس 2017- عين زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار الأربعاء العميد قاي تشاتيم ممثلا لحركة التمرد لدى الاتحاد الأفريقي.

النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار

وقال بيان أصدره مشار الأربعاء "عملا بقرار المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان- فصيل مشار بتاريخ 23 سبتمبر 2016 ودستور الحركة، أنا، رياك مشار، القائد العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ، بموجب هذا اعين العميد شاتيم كممثل للحركة الشعبية لتحرير السودان للاتحاد الأفريقي اعتبارا من 16 أغسطس 2017 ".

كما قرر مشار ترقية تشاتيم، الذى انشق عن القوات الحكومية فى العام الماضى، الى رتبة العميد.

وعمل شاتيم سابقا ملحق عسكرى فى سفارة جنوب السودان فى كمبالا بأوغندا ويأتي تعيينه وفق مراقبين لعلاقاته الوثيقة وروابطه مع زعماء دول شرق افريقيا.

ورحب العديد من اعضاء حركة المعارضة المسلحة فى الشتات بتعيين مشار ممثلا لدى الاتحاد الافريقى.