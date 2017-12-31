قائد جيش جنوب السودان السابق يجدد التزامه بالحوار السلمي

كمبالا 31 ديسمبر 2017- جدد قائد جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق ولائه لرئيس البلاد سلفا كير ميارديت وحكومته وشعب جنوب السودان، مؤكدا أن الحوار السلمي هو الطريق الوحيد لإنهاء النزاع في البلد التي تنزلق في حرب أهلية مدمرة منذ العام 2013.

مالونق لدى عودته الى مطار جوبا السبت 13 مايو 2017 (سودان تربيون)

وفي تصريحات من العاصمة الأوغندية كمبالا طمأن مالونق شعب جنوب السودان ومجتمع أويل ان الحرب ليست أحد خياراته التي يسعي من ورائها لمعالجة تظلماته مع حكومة جوبا.

وأردف "بمناسبة صلاة الشكر هذه فان البعض يرغبون في معرفة ماذا سنفعل وهنا أريد ان أؤكد أن تركيزنا الأساسي الآن ينصب على الحوار السلمي. اننا نطالب المواطنين ان يظلوا معا هذه بلادنا ولا يمكننا تدميرها. وإذا كانت هنالك قضايا خلاف فيجب علينا أن نجلس معا لحلها. ".

ووصل قائد الجيش السابق في أوغندا لزيارة عائلته وسيعود إلى كينيا لمواصلة علاجه ومن ثم العودة إلى جنوب السودان.

ووافق الرئيس سلفا كير نوفمبر الماضي على مغادرة مالونق البلاد إلى نيروبي لإجراء فحوصات طبية منهيا احتجازه في العاصمة جوبا منذ مايو.