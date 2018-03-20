قائد جيش جنوب السودان السابق يجري محادثات مع مسؤولين كبار بالخرطوم

جوبا 20 مارس 2018 ـ أجرى رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق محادثات مع مسؤولين سودانيين رفيعي المستوى مما أثار أسئلة حول غرض الزيارة وإجراء مثل هذه الاجتماعات.

مالونق لدى عودته الى مطار جوبا السبت 13 مايو 2017 (سودان تربيون)

وبحسب أفراد أسرته ومرافقيه فإن مالونق وصل العاصمة السودانية الخرطوم الخميس الماضي عبر أديس أبابا من العاصمة الكينية نيروبي.

ومنذ وصوله الخرطوم التقى قائد الجيش السابق بالنائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الوزراء بكري حسن صالح ورئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وقال أحد مرافقي مالونق في الخرطوم لسودان تربيون الثلاثاء "ما هو الدافع وراء هذا الاهتمام والقلق، الجميع يسأل، ويتصل الصحفيون لمعرفة مكان الجنرال مالونق، نعم نحن في السودان. هل هذا يعتبر جريمة؟ أولئك الذين تمت إقالتهم من منصب رئيس هيئة الأركان العامة مثل الجنرال جيمس ماي وغيره يجوبون العالم ولا أحد يتحدث عنهم، لماذا الجنرال مالونق تحديدا؟ هناك شيء سيء وعلينا نحن كمواطنين في جنوب السودان معالجة هذا الشيء ".

ووفقا لمرافق مالونق الذي رفض الكشف عن هويته فإن قائد الجيش السابق التقى نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح ورئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش يوم الأحد 18 مارس.

وبحسب المصدر فإن المسؤولان السودانيان وافقا على ترتيب موعد يجمع مالونق والرئيس عمر البشير لمزيد من المناقشة.

وأكدت مصادر استخباراتية ودبلوماسية في جنوب السودان أن مالونق متواجد في السودان.

وقال مصدر حكومي "نحن حكومة ويتوجب علينا القيام بكل ما هو ممكن لإثبات الحقائق، لذلك عندما نتحدث عن شيء ما نقول ذلك بكل تأكيد، لذلك نؤكد أن مالونق موجود في الخرطوم. وذهب إلى الخرطوم يوم الخميس عبر أديس أبابا من نيروبي. إذا كان هناك من ينفي هذا فليثبت ذلك".

وأبلغ وزير حكومي (سودان تربيون) الاثنين ان الزيارة رتب لها السفير السابق لدى روسيا تيلار دينق.

وأضاف المصدر "كان منسق زيارة مالونق هو السفير تيلار دينق الذي وصل الخرطوم بحجة زيارة والده المريض، والتقى دينق أثناء وجوده في الخرطوم بالنائب الأول للرئيس ورئيس الوزراء بكري حسن صالح ومسؤولي جهاز الأمن والمخابرات الوطني والتقى أخيراً بالرئيس عمر البشير .. إن الجنرال يتمتع الآن بحماية الدولة وستكون هنالك أنشطة عدائية ترعاها الخرطوم ضد جنوب السودان".

وتظل الظروف والملابسات التي ذهب مالونق بموجبها إلى السودان متضاربة.

ويحرص أفراد العائلة والأصدقاء على أن الزيارة بسبب حضور الاستعدادات لإعادة جثمان المحارب القديم أندرو ماكور تو الذي توفي في الخرطوم الأسبوع الماضي والذي تمت إعادته إلى جوبا الاثنين.