قائد جيش جنوب السودان السابق يكون حركة تمرد

جوبا 9 أبريل 2018 ـ كون رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق حركة تمرد، ما يؤكد تزايد المقاومة لحكم الرئيس سلفا كير ميارديت.
- سلفا كير وبجانبه قائد الجيش السابق مالونق في احتفالات الاستقلال بجوبا خلال العام 2015 (AP)
وأعلن مالونق الإثنين تشكيل جبهة جنوب السودان المتحدة، معلنا ذلك كوسيلة يعمل من خلالها مع المواطنين لإنشاء مؤسسات قوية للدولة أكثر من نفوذ المسؤولين.
وقال القائد السابق في بيان إن "حركتنا هي دعوة عادلة وعاجلة لمواطنينا ونضال من أجل وقف المذبحة التي حلت ببلدنا، وثانياً لتوجيهنا نحو الديمقراطية والتنمية وتحقيق مواطنة متساوية وعدالة وحرية".
وأتهم مالونق، الرئيس سلفا كير ببناء دولة يكون فيها الإفلات من العقاب هو النظام، وزاد "تسعى حركتنا لعكس هذا. يجب أن نبني أمتنا عبر مؤسسات قوية وليس عبر فقط مسؤولين ذوي نفوذ. إن المؤسسات القوية سينعم بها الجميع وتضمن ازدهار أمتنا، وهذا ما نتوق إليه في بلادنا".
وتدهورت العلاقات بين مالونق والرئيس كير بعد أن تمت إقالة مالونق من منصبه كرئيس أركان للجيش في مايو 2017 ووضعه قيد الإقامة الجبرية بسبب الخوف من إثارة تمرد.
وأطلق سراح مالونق في نوفمبر بعد وساطة قادها مجلس أعيان الدينكا ومنع من الذهاب إلى مسقط رأسه في أويل بولاية شمال بحر الغزال، لكنه كان حرا في السفر إلى أي دولة في شرق أفريقيا.
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