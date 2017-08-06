قائد في (أفريكوم) يزور الخرطوم خلال أغسطس

الخرطوم 6 أغسطس 2017- في خطوة نادرة تترقب الخرطوم زيارة غير مسبوقة لقائد ثاني قوات الأفريكوم، خلال شهر أغسطس الجاري.

رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول عماد عدوي

وبحث رئيس الأركان المشتركة الفريق أول عماد الدين مصطفي عدوي، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم إستيفن كوتسس وبحضور الملحق العسكري المقدم جورن بونق الأحد التحضيرات الجارية لزيارة قائد ثاني قوات الافريكوم .

وطبقا لوكالة السودان للأنياء فإن الإجتماع بحث كذلك سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في المجال العسكري الي جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفى أبريل الماضي قاد الفريق أول عماد الدين عدوي وفد السودان للمشاركة للمرة الأولى في مؤتمر الافريكوم الذي إنعقد بمدينة شتوتغارت الألمانية وناقش عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالمهدادت التي تواجهها الجيوش في القارة الافريقية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك لدول المجموعة.

والتقي عدوي وقتها بالفريق اول توماس ولدهاوزر قائد قوات الافريكوم واللواء باري سيقوين رئيس ادارة التخطيط الاستراتيجي والعمل المشترك. وبحث معهما القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين السودان والمجموعة.

يذكر أن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" هي وحدة مكونة من قوات مقاتلة موحدة تديرها وزارة الدفاع الأميركية، وتوكل إليها مسؤولية العمليات الأميركية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية.

وتأسست القيادة الأفريقية في مطلع أكتوبر 2007، مؤقتا تحت القيادة الأميركية لأوروبا، والتي كانت لأكثر من عقدين مسؤولة عن العلاقات العسكرية الأميركية مع نحو 40 دولة أفريقية، وبدأت القيادة الأفريقية نشاطها رسمياً في 2008.