قادة أوغنديون يحذرون من تجنيد حركات تمرد جنوب السودان للشباب

كمبالا 23 نوفمبر 2017- حذرت السلطات في منطقة كيتجوم الشمالية الأوغندية السكان من تجنيد الحركات المتمردة من جنوب السودان للشباب في صفوفها للقتال.

وقال مسؤول محلي في المنطقة ان قوات الدفاع الشعبي الاوغندية هي من وجهت انتباههم الى هذه الممارسة.

وأضاف رئيس المقاطعة جاكسون اومونا " اطلعنا الجيش الاوغندي انه بسبب الوضع في جنوب السودان فان بعض شبابنا يتم اغراؤهم وتجنيدهم من المجموعات المتمردة من جنوب السودان".

وقال مفوض المنطقة وليام كوماكتش ان مجموعات متمردة من جنوب السودان، لم يمسها، تستهدف الشباب العاطلين عن العمل في كيتجوم.

وأضاف المفوض في مؤتمر صحفي عقد في بلدة كيتجوم "هناك بعض الاشخاص الذين يأتون ويخدعونك بأنهم يوظفونك في عمل بجنوب السودان، إلا أنهم في الحقيقة يقومون بتجنيدك في انشطة المتمردين".

وحذر المسؤولون الشباب من الانخراط في أنشطة غير مشروعة.

ويتمتع جنوب السودان وأوغندا بعلاقات متينة وبمصالح اقتصادية وأمنية طويلة الأمد.

وفي 2013 نشرت أوغندا قواتها العسكرية في جنوب السودان لدعم الرئيس سلفا كير بعد وقت قصير من بدء الحرب. ولم تنسحب القوات الاوغندية الا بعد انهيار اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه بوساطة اقليمية في غضون أشهر.

وتستضيف أوغندا أيضا أكثر من مليون لاجئ فراو بسبب عدم الاستقرار في الدولة الوليدة.