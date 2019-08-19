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قادة حركات مسلحة في السودان يصلون جوبا لبحث تحقيق السلام

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الخرطوم 19 أغسطس 2019 – وصل إلى العاصمة جوبا، الإثنين، رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيسا الحركة الشعبية/ شمال عبد العزيز الحلو، ومالك عقار، لبحث تحقيق الانتقال الديمقراطي والسلام.

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قادة الجبهة الثورية من اليمين جبريل ابراهيم ، مالك عقار ، مني أركو مناوي .. صورة من "الجزيرة نت"

وطبقا للمتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا، فإن رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت قدم الدعوة أيضا إلى رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، ورئيس تجمع فوى تحرير السودان، الطاهر حجر.

لكن المتحدث باسم تجمع قوى تحرير السودان، نور الدين زكريا شمو نفى في بيان صحفي تلقيهم دعوة من حكومة جنوب السودان.

وتابع " تجمع قوى تحرير السودان أعلن موقفه في وقت سابق بالا يكون جزء من أي اتفاقية لا تخاطب جذور الأزمات حتى لو يؤدي ذلك الى استئناف الحرب مرة أخرى".

وانهى رئيس حركة العدل المساواة جبريل ابراهيم قبل ايام مشاورات مع سلفا كير في جوبا ناقشت كذلك سبل تحقيق السلام في السودان.

وبدأت حكومة جنوب السودان منذ نوفمبر من العام 2018 وساطة لتقريب الشقة بين قادة الفصائل المسلحة لتسهيل تحقيق السلام في البلد الجار، وشرعت في محاولات لردم خلافات الحركة الشعبية الداخلية لكنها لم تفلح في هذا الجانب.

واستضافت جوبا في يوليو الماضي وفدا من الحركة الشعبية بشقيها المتخاصمين بجانب ممثلين لقوى الحرية والتغيير وقادة المجلس العسكري الانتقالي في محاولة لاستكمال مساعيها لحلحلة الأزمة السودانية.

وشهدت القاهرة مؤخرا محادثات متعثرة بين قادة "الثورية" وقوى الحرية والتغيير في محاولة جديدة لمعالجة تحفظات القوى المسلحة على الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق أديس أبابا بين ثناياه ليكون حاسما حال بروز أي تناقض فيما يخص تحقيق السلام.



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