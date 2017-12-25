 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 25 كانون الأول (ديسمبر) 2017

قادة سياسيون في جنوب السودان يطالبون بإطلاق سراح مشار فورا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 25 ديسمبر 2017 ـ دعا تحالف يضم أكثر من سبعة قيادات سياسية في جنوب السودان الى الإفراج الفوري عن زعيم المجموعة المتمردة الرئيسية في البلاد رياك مشار.

JPEG - 10.3 كيلوبايت
رياك مشار أثناء مقابلة مع (رويترز) في يوليو من العام 2014 بأديس أبابا

واحتجت المجموعة في رسالة بعثت بها الى رئيس الوزراء الإثيوبي على الاعتقال المطول لزعيم المعارضة المسلحة في جنوب افريقيا حيث كان من المتوقع أن يحضر ويشارك في منتدى التنشيط الذي نظمته الإيقاد في أديس أبابا لكن لم يسمح له بذلك.

ووجهت الرسالة الى رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يشغل حاليا منصب رئيس منظمة الإيقاد.

وقالت الرسالة التي اطلعت عليها (سودان تربيون) الأحد إن "الدكتور مشار كان يجب أن يكون معنا هنا في أديس أبابا لكن للأسف فإن السلطات في جنوب أفريقيا تعتقله ضد إرادته لمدة عام ونصف العام تقريبا بدون توجيه تهم إليه".

ورأت المجموعة أن احتجاز مشار يمثل انتهاكا للحقوق والحريات الأساسية، معربة عن اعتقادها أن هذا العمل يشكل سابقة مقلقة في أفريقيا.

وأضافت المجموعة "أننا نؤمن إيمانا راسخا بأن حبس الدكتور مشار يعتبر انتهاكا للحقوق والحريات الأساسية ويضع سابقة مقلقة في أفريقيا، حيث يمكن لأي بلد أن يقرر ببساطة اضطهاد أي خصم بسبب أنشطته السياسية. نحن أحزاب المعارضة الموقعين أدناه نطالبكم بالإفراج عن الدكتور مشار فورا وفقا وروح اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تضمن الإفراج عن جميع السجناء السياسيين".

وحملت الرسالة توقيع كل من هنري أودوار، نائب رئيس فصيل مشار وكوستي مانيبي ممثلا لمجموعة المعتقلين السابقين وغابرييل تشانق من الحزب الديمقراطي الاتحادي ولام أكول رئيس الحركة الديمقراطية الوطنية وتعبان جولو لوموجا ممثلا للحركة الديمقراطية الشعبية والجنرال توماس سيريلو سواكا ممثلا لجبهة الإنقاذ الوطني وغيرهم.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى 2017-12-21 18:02:43 وجه يهوذا الأوروبي: صنيعة الثلاثين قطعة من الفضة. الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى كتب : أمجد فريد الطيب وفقا لسرد الكتاب المقدس، ثلاثون قطعة من الفضة كانت الثمن الذي قبضه يهوذا مقابل خيانة السيد المسيح وتسليمه إلى (...)

لوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)

القرار الخطيئة 2017-12-07 20:50:12 بقلم: الصادق المهدي إنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالرئيس الامريكي في فترة وجيزة صنف نفسه عنصرياً، إثنياً، وعدواً دينياً للمسلمين، وجهولاً بمسؤولية البشر عن سلامة البيئة، وقدم برهاناً ساطعاً بخطر خلو الذهن السياسي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.