قاض يمنع أميركا من إنهاء حماية مهاجري أربع دول بينها السودان

واشنطن 4 أكتوبر 2018 ـ منع قاض أميركي في كاليفورنيا إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ خطة لإنهاء الحماية المؤقتة لأكثر من 300 ألف مهاجر في الولايات المتحدة جاءوا من السلفادور وهايتي ونيكاراجوا والسودان.

ترامب يوقع على الأمر التنفيذي الجديد للهجرة الاثنين 6 مارس 2017 .. (صورة وزعها البيت الأبيض)

وأصدر القاضي إدوارد إم. تشين ـ بحسب رويترز ـ أمرا قضائيا أوليا في دعوى رفعها عدد من المهاجرين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة.

ووضع الحماية المؤقتة يوفر الحماية لمهاجرين موجودين بالفعل في الولايات المتحدة، منهم من دخلوا البلاد بشكل غير مشروع، من الترحيل إلى دول تعاني من كوارث طبيعية أو صراعات أو مشكلات أخرى.

وكتب تشين في الأمر القضائي يقول إن الحكومة لم تثبت وقوع أي ضرر حقيقي "من بقاء الوضع (القائم منذ نحو عشرين عاما) أثناء فترة نظر الدعوى".

وأضاف: "في الواقع توصل المدعون والمستشارون المحايدون دون مجال للشك إلى أن الاقتصادين المحلي والوطني سيتضرران من اجتثاث آلاف المستفيدين من برنامج الحماية".

وأفادت وثائق المحكمة بأن هناك أكثر من 260 ألف مستفيد من وضع الحماية من السلفادور و58 ألف من هايتي وخمسة آلاف من نيكاراجوا ونحو ألف من السودان.

وأبدت إدارة ترامب تشككا كبيرا تجاه برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل وسعت لإلغاء الوضع الخاص الممنوح لآلاف المهاجرين من عدد من الدول منها الدول الأربع المذكورة.

وسيفقد المهاجرون من السلفادور وضع الحماية في سبتمبر 2019 والمهاجرين من هايتي في يوليو 2019 ومن نيكاراجوا في يناير 2019 والسودان في نوفمبر 2019.