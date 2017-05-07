قافلة إغاثة سابعة تغادر شمال كردفان إلى جنوب السودان

الخرطوم 7 مايو 2017 ـ وصلت قوافل الإغاثة البرية إلى جنوب السودان عبر مسار الأبيض بشمال كردفان في السودان إلى 7 قوافل يوم الأحد.

قافلة المساعدات في الابيض تستعد للتوجه الى جنوب السودان..(صورة من برنامج الأغذية)

وتشير الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 7.5 مليون شخص في جميع أنحاء دولة جنوب السودان "أي ما يقرب من ثلثي السكان" تتهددهم المجاعة.

وغادرت ولاية شمال كردفان يوم الأحد قافلة تحمل ألف و752 طناً من الذرة من المساعدات الإنسانية إلى دولة جنوب السودان عبر مسار "الأبيض ـ هجليج ـ بانتيو".

وفتح السودان أخيرا ممرا ثالثا لنقل الإعانات الغذائية للمتأثرين بجنوب السودان عبر "الأبيض ـ المجلد ـ أويل" كثاني ممر عبر شمال كردفان في غضون أشهر، مضافا الى ممر أساسي عبر ولاية النيل الأبيض.

وبحسب مفوض العون الإنساني بشمال كردفان أحمد بابكر الحسن، عضو اللجنة الولائية لإيصال المساعدات الإنسانية فإن اللجنة العليا والولائية تبذل جهوداً مقدرة في إيصال هذه المساعدات قبل فصل الخريف.

وقال الحسن لوكالة السوودان للأنباء إن الدفعة السادسة كانت ألف و68 طناً من الذرة، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات تجري لافتتاح ممر "الأبيض ـ المجلد ـ الميرم ـ أويل".

وأشار إلى أن افتتاح الممر يُسهم كثيراً في إيصال المساعدات، وأوضح أن هناك خطة وضعت لتسيير ألفي طن أسبوعياً من المساعدات، مؤكداً حرص اللجنة العليا والولائية على إيصال أكبر كمية من المساعدات قبل فصل الأمطار.

وبحسب الأمم المتحدة فإنه جرى تقديم أكثر من 70,000 طن متري من مختلف المواد الغذائية هذا العام إلى دولة جنوب السودان عبر السودان، ويشمل ذلك 11,000 طن متري من الذرة الرفيعة التي كان البرنامج بدأها في مارس الماضي من الأبيض إلى بانتيو في ولاية الوحدة.

وبعد اندلاع العنف في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013، ظل برنامج الأغذية ينقل المساعدات الغذائية من خلال ممر يربط بين ولاية النيل الأبيض بالسودان وولاية أعالي النيل بجنوب السودان.