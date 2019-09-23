قافلة إغاثية قطرية لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان

الخرطوم 23 سبتمبر 2019- سيّرت منظمة قطر الخيرية في السودان، الاثنين، قافلة إغاثية إلى ولاية كسلا شرقي السودان دعما للمتضررين من السيول والفيضانات، ممولة من صندوق قطر للتنمية بقيمة مليون و879 ألف دولار.

طائرة إغاثة قطرية لحظة هبوطها في مطار الخرطوم-ارشيف

وقال السفير القطري لدى الخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي، في تصريحات إعلامية، إن "القافلة الإغاثية تأتي ضمن المساعدات الإغاثية التي قدمتها بلاده للمتضررين من السيول والأمطار التي ضربت العديد من ولايات السودان، بتوجيهات من أمير قطر، تميم بن حمد".

وأضاف، "تم تسيير جسر جوي إلى السودان بكميات مقدرة من المساعدات الإنسانية الغذائية والإيوائية والأدوية بجانب ما تم توزيعه عبر المنظمات القطرية بتمويل من صندوق قطر للتنمية".

وحضر تدشين القافلة بمقر منظمة قطر الخيرية بالخرطوم، سفير دولة قطر لدى السودان، ومفوض عام العون الإنساني في السودان محمد السناري مصطفى، وحسين كرماش، مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان.

وأعرب المفوض العام للعون الإنساني في السودان محمد السناري مصطفى، عن شكره لدولة قطر على المبادرة الإنسانية والاستجابة لنداء الإغاثة للمتضررين من السيول والأمطار، والمساعدات الكبيرة التي قدمتها خلال فترة الخريف الحالي.

وأشار إلى أن قطر "تقف دوما مع السودان لمواجهة آثار الكوارث والفيضانات والسيول".

وفي التاسع عشر من سبتمبر الجاري قدمت قطر مساعدات إنسانية لولاية كسلا تشمل مواد غذائية تقدر بـ 192 طنا.