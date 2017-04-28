 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 28 نيسان (أبريل) 2017

قافلة سادسة من الإغاثة تغادر شمال كردفان إلى جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 28 أبريل 2017 ـ غادرت ولاية شمال كردفان السودانية، الجمعة، القافلة السادسة من المساعدات الإنسانية إلى دولة جنوب السودان التي يعاني سكانها من المجاعة، وذلك عبر مسار "الأبيض بانتيو".

JPEG - 35.8 كيلوبايت
قافلة المساعدات في الابيض تستعد للتوجه الى جنوب السودان..(صورة من برنامج الأغذية)

وفتح السودان أخيرا ممرا ثالثا لنقل الإعانات الغذائية للمتأثرين بجنوب السودان عبر "الأبيض ـ المجلد ـ أويل" كثاني ممر عبر شمال كردفان في غضون أشهر، مضافا الى ممر أساسي عبر ولاية النيل الأبيض.

وتقل قافلة المساعدات السادسة التي تحركت من الأبيض صوب بانتيو بجنوب السودان، يوم الجمعة، 1068 طنا من الذرة.

وقال مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان عضو اللجنة الولائية لتوصيل المساعدات أحمد بابكر الحسن إن اللجنة العليا والولائية تبذل جهودا مقدرة في سبيل إيصال هذه المساعدات قبل الخريف.

وأبلغ وكالة السودان للأنباء "أن هناك خطة تم وضعها تهدف لتسيير ألفي طن من المساعدات أسبوعيا".

وأوضح المفوض أن الدفعة الخامسة تضمنت 807 طنا، تم تسييرها الأيام الماضية عبر هذا المسار، لافتا إلى أن وعورة الطرق تتسبب في تأخير وصول المساعدات.

وبحسب الأمم المتحدة فإنه جرى تقديم أكثر من 70,000 طن متري من مختلف المواد الغذائية هذا العام إلى دولة جنوب السودان عبر السودان، ويشمل ذلك 11,000 طن متري من الذرة الرفيعة التي كان البرنامج بدأها في مارس الماضي من الأبيض إلى بانتيو في ولاية الوحدة.

وتشير المنظمة الدولية إلى أن ما لا يقل عن 7.5 مليون شخص في جميع أنحاء دولة جنوب السودان "أي ما يقرب من ثلثي السكان" يجتاج إلى المساعدات الإنسانية.

وبعد اندلاع العنف في البلد الجار خلال ديسمبر 2013، ظل برنامج الأغذية ينقل المساعدات الغذائية من خلال ممر يربط بين ولاية النيل الأبيض بالسودان وولاية أعالي النيل بجنوب السودان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإنسان السوداني المهدور (2) 2017-04-28 00:18:26 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في الجزء الأول من هذا المقال تناولتُ مفهوم "الهدر" الذي إستخدمه عالم النفس والمفكِّر اللبناني مصطفى حجازي في دراسته لعلاقة المتسلط بالإنسان في المجتمعات المتخلفة، وأشرتُ إلى أنَّ هذا (...)

العهد أم تعديلات (بدرية) 2017-04-27 10:08:35 بقلم : تاج الدين بانقا الدستور هو عقد التأسيس للدولة يفصل بين سلطاتها تشريعا وتنفيذا وقضاء ويؤطر حقوق وواجبات وحرمات مواطنيها وساكنيها وعلاقات منظومات حكمها وجوارها قريب إقليم او بعيد في محيط الكون.وهو سامي يعلو كل (...)

حرب المطارات 2017-04-27 10:02:21 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في كلمة لي قبل اسابيع في ذات هذه الزاوية، بعنوان (الحاج وراق بين العمالة والدروشة) كتبت ان معاداة مصر والنفور منها وإظهار البغض لها يكاد يكون مرادفاً للوطنية عند نفر من (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.