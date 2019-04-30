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قبول استقالة ثلاثي اللجنة السياسية في المجلس العسكري السوداني

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الخرطوم 30 أبريل 2019- وافق المجلس العسكري الانتقالي في السودان على استقالة ثلاثة من أعضائه بعد أن دفعوا بها الأسبوع الماضي.

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الفريق أول عمر زين العابدين

ويمثل الأعضاء المستقيلون اللجنة السياسية في المجلس العسكري وهم رئيسها الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.

وتشكل رأي عام قوي ضد الثلاثي العسكري لحد إعلان قوى المعارضة تعليق مفاوضاتها مع اللجنة السياسية واتهام مسؤوليها بعدم الجدية وتجاهل الاعتراف بدور قوى "الحرية والتغيير" في التغيير الذي حدث بالبلاد ومساواتها مع قوى كانت شريكة للنظام السابق حتى قبل سقوطه بساعات.

وكان المتحدث الرسمي للمجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي، قال في وقت سابق إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه



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