قتلى في تفاقم خلاف عشائري داخل قوة نظامية بجنوب دارفور

الخرطوم 1 أغسطس 2018 ـ تفاقم خلاف ذو طابع عشائري داخل قوة نظامية بولاية جنوب دارفور، ما قاد لإغتيال جندي جريح داخل أحدى مشافي مدينة نيالا، الأربعاء، انتقاما لمقتل 4 عسكريين السبت الماضي.
- مستشفى نيالا التعليمي
ولقي جندي جريح يتبع للقوة كان يتلقى العلاج بالمستشفى مصرعه على يد حارسه انتقاما لمقتل 4 عناصر من القوة بينهم ضابط على خلفية اشتباكات وقعت السبت الماضي بين أفراد القوة بنيالا.
وأفشت حادثة الإغتيال حالة من الهلع والذعر وسط المرضى في المستشفى.
ووقع اشتباك عنيف السبت الماضي بالقرب من منطقة "دوماية" بين طرفين من القوة النظامية يمثلان عشيرتين من فروع قبيلة الرزيقات، ما أسفر عن مقتل 4 من أحد الطرفين، بينهم ضابط برتبة ملازم، بينما أصيب جندي من الطرف الآخر جرى اسعافه بالمستشفى.
وبحسب مصدر موثوق فإن مناقشات حامية وقعت بين المجموعتين قبل أيام داخل معسكر تدريب تابع للقوة، وتطور الخلاف لاحقا على ذاك النحو العنيف.
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