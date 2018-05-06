قتلى وجرحى في حادث نهب مسلح بجنوب دارفور

الخرطوم / نيالا 6 مايو 2018- لقي شخصان مصرعهما واصيب خمسة اخرون بجراح خطرة في حادث نهب مسلح وقع بمحلية برام جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور
- المئات يشيعون إمرأة قتلها مسلحون في نيالا عاصمة جنوب دارفور.. السبت 16 يوليو2016 صورة لـ(سودان تربيون)
وقال أحد ذوي المصابين ويدعى ابراهيم عيسى هارون إن مجموعة من اربعة افراد فتحت نيران أسلحتها بكثافة يوم الاحد علي بص سفري كان في طريقه من محلية الردوم الي نيالا بمنطقة "وادي قرقش" التابعة لمحلية برام مما اودى بحياة شخصين حالا
وأكد هارون اصابة خمسة اخرين بجراح خطيرة جرى نقلهم الى مستشفى (قريضه) القريب من موقع الحادث.
وقال ابراهيم ان تكرار جرائم النهب المسلح بالمنطقة بات مصدر قلق كبير وهاجس.
وأشار الى أكثر من سبع حوادث نهب وقعت بالمنطقة خلال شهري ابريل ومايو الجاري.
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