قتلى وجرحى في مواجهات بين قوات حكومية ومسلحين شمال دارفور

كبكابية 31 مايو 2017 – لقي شخصان مصرعهما بينهما قائد في الجيش السوداني، وأصيب آخرين في مواجهات اندلعت صباح الأربعاء بين قوة حكومية مشتركة، ومسلحين قيل أنهم متفلتين، بمدينة كبكابية إحدى المحليات الغربية لولاية شمال دارفور .

قافلة لبعثة يوناميد قرب بلدة كبكابية في ولاية شمال دارفور

وافاد شاهد عيان (سودان تربيون) ان كبكابية شهدت صباح الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة، ومليشيات مسلحة في وسط البلدة بسبب تنفيذ قرار حكومي يقضي بمنع لبس الكدمول (قناع الوجه ) مما أدى لمقتل إثنين أحدهما مقدم في القوات المسلحة يدعى قمر دوده، وهو قائد الفرفة المشتركة بكبكابية وإصابة آخرين بينهم مواطنين في سوق المدينة.

وفي منتصف هذا الشهر وجه والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم لجنة أمن محلية كبكابية التي تقع غرب الفاشر بإصدار قرارات حاسمة للحد من التفلتات الأمنية التي تشهدها كبكابية.

وأصدر معتمد المحلية آدم محمد آدم صالح عددا من القرارات في الثاني عشر من مايو بناءً على توجيهات والي شمال دارفور الذي زار المحلية برفقة أعضاء لجنة الأمن الذين مكثوا ليومين في المنطقة لبحث سبل الحد من التفلتات الأمنية.

وقال المعتمد لـ (سودان تربيون) انذاك ،إن الوالي وجه بإصدار قرارات لتعزيز الأمن والاستقرار بمحلية كبكابية و"قد أصدرت لجنة أمن المحلية عددا من القرارت".

وتابع "يمنع دخول السيارات العسكرية داخل السوق والتجول في المدينة بجانب حظر دخول الدراجات النارية الى كبكابية وإغلاق ورش صيانة الدراجات النارية، علاوة على منع حمل السلاح بالزي المدني والعسكري داخل المدينة".

وأضاف أنه تم منع لبس الكدمول وتصنيع وتجارة الخمور البلدية والمستوردة.