قتلى وجرحى في هجوم على قرية عاد لها نازحون بجنوب دارفور

نيالا 3 مايو 2018 ـ قتل مواطن وجرح إثنين آخرين إثر هجوم شنه مسلحون استهدف النازحين العائدين الى قرية "أبو جابرة" للعودة الطوعية جنوبي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

حملة أهلية (فزع) لتتبع جناة تورطوا في مقتل طلاب بمنطقة (شطايا) في جنوب دارفور ـ الخميس 15 سبتمبر 2016

وقال احد قيادات المنطقة لـ "سودان تربيون" يوم الخميس إن مسلحين هاجموا العائدين في وقت متأخر من مساء الأربعاء وأطلقوا عليهم النار بدعوى أن المنطقة تتبع لإدارة قبيلة الفلاتة بينما العائدون هم من قبيلة المهادي.

وهاجم مسلحون يستقلون الدراجات النارية قرية عودة طوعية بمحلية "كتيلا" جنوب غرب نيالا أبريل الماضي ما أدى الى قتل وجرح ستة من العائدين من بينهم قيادات إدارة أهلية وسط غياب تدخل لجنة أمن الولاية التي تركت الأمر للجان أمن المحليات.

وتشهد ولاية جنوب دارفور حركة عودة طوعية كبيرة من النازحين الى قراهم الأصلية بغرض الزراعة خاصة بعد الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية بدارفور.

وأعلنت الحكومة السودانية أخيرا عن خطط لتفكيك مخيمات النازحين، إما بتخطيط المعسكرات واعتبارها جزءً من المدن أو عودتهم طوعا إلى قراهم الأصلية.