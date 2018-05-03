قتلى وجرحى في هجوم على قرية عاد لها نازحون بجنوب دارفور

نيالا 3 مايو 2018 ـ قتل مواطن وجرح إثنين آخرين إثر هجوم شنه مسلحون استهدف النازحين العائدين الى قرية "أبو جابرة" للعودة الطوعية جنوبي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
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وقال احد قيادات المنطقة لـ "سودان تربيون" يوم الخميس إن مسلحين هاجموا العائدين في وقت متأخر من مساء الأربعاء وأطلقوا عليهم النار بدعوى أن المنطقة تتبع لإدارة قبيلة الفلاتة بينما العائدون هم من قبيلة المهادي.
وهاجم مسلحون يستقلون الدراجات النارية قرية عودة طوعية بمحلية "كتيلا" جنوب غرب نيالا أبريل الماضي ما أدى الى قتل وجرح ستة من العائدين من بينهم قيادات إدارة أهلية وسط غياب تدخل لجنة أمن الولاية التي تركت الأمر للجان أمن المحليات.
وتشهد ولاية جنوب دارفور حركة عودة طوعية كبيرة من النازحين الى قراهم الأصلية بغرض الزراعة خاصة بعد الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية بدارفور.
وأعلنت الحكومة السودانية أخيرا عن خطط لتفكيك مخيمات النازحين، إما بتخطيط المعسكرات واعتبارها جزءً من المدن أو عودتهم طوعا إلى قراهم الأصلية.
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