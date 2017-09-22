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قتلى ومصابين في احتجاجات للنازحين بجنوب دارفور على زيارة البشير

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نيالا 22 سبتمبر 2017 ـ سقط العشرات من النازحين بين قتيل ومصاب في مواجهات بين الأجهزة الأمنية ونازحي معسكر "كلما" 16 كلم جنوبي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أثناء زيارة للرئيس السوداني، الجمعة، قرب أكبر مخيمات النزوح بالولاية.

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مصاب في أحداث معسكر (كلما) ـ نيالا 22 سبتمبر 2017

وقال مسؤول الشباب بالمعسكر صالح دودوين لـ "سودان تربيون" إن "القوات الحكومية ومليشياتها المسلحة اطلقت أعيرة نارية بكثافة على المتظاهرين من النازحين ما آدى الى قتل 8 نازحين وجرح 27 نازحا أغلبهم من النساء والأطفال".

ودفعت حكومة جنوب دارفور بتعزيزات عسكرية ضخمة بما فيها الدبابات والمدرعات بالقرب من المعسكر للحيلولة دون وصول المتظاهرين الى منصة الاستقبال القريبة من معسكر "كلما" بمحلية بليل.

وأجبرت احتجاجات نظمها نازحو مخيم (كلما) حكومة جنوب دارفور، منذ يوم الأربعاء على تغيير موقع استقبال الرئيس البشير الذي يقوم بجولة في الإقليم، وتم نقل مكان الاستقبال الى رئاسة محلية (بليل) الواقعة على بعد 2 كلم جنوبي المخيم المكتظ.

وأضاف دودوين أن الجرحى تم نقلهم الى مستشفى بعثة حفظ السلام "يوناميد" داخل المعسكر بينما يوارى جثامين القتلى الثرى في مقبرة جماعية داخل المخيم، مشيرا الى تحليق كثيف للطيران فوق المعسكر لمراقبة حركة المتظاهرين.

وأعلنت بعثة قوات حفظ السلام بدارفور "يوناميد" أن أحداث معسكر "كلما" أسفرت عن "مقتل ثلاثة نازحين على الأقل وإصابة نحو 26 آخرين"، وأفادت بوقوع الحادث "بعد أن فرقت قوات الحكومة السودانية نازحين تجمعوا احتجاجاً على زيارة الرئيس السوداني".

وعبرت عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات بين القوات الحكومية والنازحين المقيمين في المخيم.

وحثت البعثة في بيان تلقته "سودان تربيون"، الجمعة، جميع الأطراف المتنازعة على التحلّي بأقصى قدر من ضبط النفس وبذل كل ما في وسعها للخفض من حدة التصعيد.

وقال رئيس (يوناميد) جيرمايا مامابولو: "أدعو جميع الأطراف المعنيين بهذا الوضع إلى استعادة الهدوء في أقرب وقت ممكن، فالحل السلمي للخلافات هو السبيل الوحيد للمضي قدماً بالنسبة لشعب دارفور".

وأوضح البيان أن فريقاً طبياً من يوناميد موجود حالياً في مخيم كلما لمساعدة السلطات المحلية في علاج المصابين، علاوة على ذلك تعمل البعثة مع حكومة الولاية وقادة النازحين على حل المسألة سلمياً.

من جانبه أحصى المتحدث باسم هيئة النازحين واللاجئين حسين أبو شراتي في بيان له، 5 قتلى و24 مصابا جراء الأحداث.

وأدان أبو شراتي الحادثة، ودعا المجتمع الدولي للتدخل الفوري لايقاف ما اسماه "مجازر الإبادة الجماعية"، مشيرا الى أن "البشير بنفسه أشرف على الإبادة الجماعية التي وقعت اليوم جراء تعمده وإصراره على زيارة معسكر كلما بالقوة".

ووصل الرئيس البشير الى مكان الاستقبال بمروحية بعد حشد آلاف المتظاهرين بالقرب من الشارع الرئيسي المؤدى الى مكان الاستقبال.

وقال البشير في اللقاء الجماهيري بمحلية بليل إنه سيشرف شخصيا على مشروعات قرى العودة الطوعية للنازحين، ووجه حكومة الولاية بتعبيد الطريق الرابط بين معسكر كلما ومدينة نيالا.

وتعهد بحل مشاكل النازحين وتنفيذ مطالبهم وتوفير الأمن والخدمات لقرى العودة الطوعية وتمكينهم من استعادة أراضيهم ومزارعهم، قائلا إن زيارته لمعسكر "كلما" جأت لرغبته في لقاء النازحين والسماع إلى مطالبهم.

ووقعت صدامات عنيفة بين القوات الحكومية ونازحي معسكر كلما في العام 2008 عندما اعترض النازحون عبور الشارع المسفلت الرابط بين نيالا ومحلية بليل للمخيم حيث راح ضحيتها 32 قتيلا و46 جريحا ودفن القتلى في مقبرة جماعية داخل المعسكر.



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