قتيلان على الأقل في احتجاجات عارمة بالعاصمة السودانية واعتقال المئات

الخرطوم 17 يناير 2019- سقط ما لا يقل عن شخصين قتلى برصاص قوات الأمن السودانية أثناء فضها بقوة مفرطة احتجاجات سلمية عمت غالب أحياء العاصمة الخرطوم ،كما نفذت حملة اعتقالات بحق المئات من الشباب والشابات في وسط الخرطوم طالت عدد من الصحفيين والناشطين.

متظاهرون في وسط الخرطوم يهتفون برحيل نظام البشير 17 يناير 2019 (أ ف ب)

وشهدت ضاحية بري شرق الخرطوم مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين واجهوا ترسانة عسكرية وعنف مفرط أدى لمصرع شخصين بطلقات مباشرة في الرأس علاوة على وقوع اصابات بينها أربعة شديدة الخطورة، غالبها كان بشكل مباشر.

وقالت لجنة الأطباء المركزية إن من بين القتلى الطبيب بمستشفى أحمد قاسم بابكر عبد الحميد، برصاص قوات النظام.

وأشارت الى أن الرصاص قتل أيضا الطفل محمد عيد بإصابة مباشرة في الرأس.

وأعلنت وقوع عشرات المصابين باصابات بطلق ناري في اليد والعين والظهر واصابات بطلقات مطاطية في اماكن متفرقة من الجسد.، كما تعرض أحد المحتجين الى اصابة بطلق ناري في الفخذ جرى نقله الى مستشفى فضيل.

وأفاد ناشطون بمقتل متظاهر في ضاحية (الكدرو) شمال الخرطوم التي شهدت بدورها عمليات كر وفر واسعة بين الشرطة والمحتجين لكن لم يتسنى لـ(سودان تربيون) تأكيد الخبر.

وكان مخططأ أن يتوجه موكب الخميس الى القصر الرئاسي لكن الشرطة وقوات الأمن نشرت سياراتها المدججة بالجنود المسلحين في المناطق الرئيسية بالعاصمة منذ صباح الخميس وتم اغلاق كافة مداخل منطقة السوق العربي بأعداد كبيرة من السيارات رباعية الدفع عليها أشخاص بزي مدني بحملون أسلحة وهراوات.

ومع ذلك تمكنت أعداد كبيرة من المتظاهرين من التجمع في مناطق متفرقة هاتفين برحيل النظام ومرددين شعارات "سلمية سلمية ..ضد الحرامية"، دون أن يتمكنوا من الوصول الى نقطة التجمع الرئيسية.,

وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين شرق مستشفى الخرطوم بكثافة.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية أن قوات الأمن اقتحمت مستشفى الفيصل الخاص وحطمت البوابة الزجاجية مع إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل الحوادث مما دفع معظم العاملين بالمشفى للخروج بسبب الاختناق.

وقالت في بيان منفصل إن الأجهزة الأمنية منعت فرق الإسعاف واعاقت الأطباء من الوصول الى منطقة بري لإسعاف المصابين، كما منعت السيارات من حمل الجرحى الى المستشفيات، وأكدت لجنة الأطباء اعتقال قوى الأمن بعض المصابين أثناء اسعافهم.

وقال رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي مزمل ابو القاسم إن ملثمين مسلحون يرتدون ملابس مدنية اقتحموا صحيفته واخضعوا مكاتبها للتفتيش ومن ثم اعتقلوا الصحفيين الزين عثمان وفيصل محمد صالح للمرة الثانية.

كما اقتادت الأجهزة الأمنية صحفيين آخرين اثناء تغطيتهم للاحتجاجات بوسط الخرطوم وهم خالد فتحي، شمائل النور، محمد سليمان من صحيفة التيار ومصعب الهادي، بالإضافة الى عادل ابراهيم (كلر) الذي اعتقل منذ يوم الأربعاء.

وفي وقت متأخر من الليل تم اطلاق سراح كل من فيصل وشمائل، كما افرج عن عدد كبير من المعتقلين بالضمان.

وشهدت أحياء أخرى في الخرطوم بينها الديم والصحافة وكافوري وشمبات والكدرو والشعبية والمزاد والحلة الجديدة خروج العشرات قابلتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع ولاحقت المحتجين داخل الأحياء.