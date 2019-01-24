قتيلان في مواجهات بين متظاهرين وقوات أمنية بالعاصمة السودانية

الخرطوم 24 يناير 2019- لقي شخصان مصرعهما الخميس وسقط عدد من الجرحى اثر تفريق قوات الأمن السودانية احتجاجات وصفت بأنها الأوسع من نوعها في العاصمة الخرطوم.

الآلاف خرجوا في مدينة أم درمان للمطالبة بسقوط النظام .. الأربعاء 9 يناير 2019

وتجاوب آلاف السودانيين مع دعوات التظاهر التي أطلقها تجمع المهنيين للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، لكن قوات الشرطة والأمن تصدت لها بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونعت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان كل من محجوب التاج محجوب إبراهيم، الطالب بالسنة الثانية بكلية الطب جامعة الرازي قائبة إنه قتل بسبب التعذيب في المعتقل على يد قوات أمنية، والطالب عبد العظيم بابكر 22 عاما الذي قتل إثر رصاصة مباشرة في الصدر.

وطبقا لمصادر موثوقة فإن طلاب جامعة الرازي نفذوا وقفة احتجاجية الخميس أمام مقر الجامعة بمنطقة الأزهري جنوب الخرطوم تصدت لها قوات أمنية بعنف بالغ واعتقلت عدد من الطلاب بينهم وفق شهود عيان الطالب القتيل.

وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة السودانية عامر محمد إبراهيم إن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي ارتفع إلى 29.

وأشار في مؤتمر صخفي عقده مساء الخميس الى أن شابا في الرابعة والعشرين من العمر لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها في احتجاجات اليوم الخميس.

لكن واجهات حقوقية دولية وقوى معارضة تقول إن عدد قتلى هذه المظاهرات يفوق الأربعين.

وشهدت ما لايقل عن 25 منطقة في العاصمة السودانية مظاهرات منذ الظهر تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير لكن قوات الأمن منعت بكل قوة تجمعهم للتوجه صوب القصر الرئاسي وفق ما كان مخططا.

ومع ذلك تمكن المئات بمناطق متفرقة خاصة بري بالخرطوم والثورات وأحياء العباسية وبانت في ام درمان من التجمع ومقاومة القوات الأمنية بشراسة نتج عنها مطاردات وحملات كر وفر قوية.

وعرض ناشطون في بث مباشر على "فيس بوك" صورا لعدد من المتظاهرين بعد أن سقطوا جرحى بالرصاص الحي.

وفي الولايات خرجت حشود مقدرة بكل من مدني كوستي،سنار،عطبرة، بورتسودان، عبري بالولاية الشمالية في مواكب تدعو كذلك لسقوط النظام الحاكم.