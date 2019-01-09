قتيلان وجرحى في موجة احتجاج واسعة بالعاصمة السودانية

الخرطوم 9 يناير 2019- لقى شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون بنحو متفاوت خلال احتجاجات كبيرة شهدتها مدينة أم درمان شمال العاصمة الخرطوم الأربعاء بعد أن استخدمت قوات أمنية الرصاص لتفريق الحشود التي كانت تهتف بسقوط النظام.

الآلاف خرجوا في مدينة أم درمان للمطالبة بسقوط النظام .. الأربعاء 9 يناير 2019

وتأكد لـ (سودان تربيون) مقتل الطالب صالح عبد الوهاب صالح بعد إصابته بالرصاص، بينما قالت فضائية (العربية) إن شخصين قتلا في هذه الاحتجاجات في وقت تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر العديد من الإصابات بعضها في الرأس والصدر.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية مصرع كل من صالح عبد الوهاب، ومحمد الفاتح برصاصة في منطقة الصدر، كما أحصت 8 إصابات.

ووصف شهود عيان الأعداد التي شاركت في هذه المظاهرات التي دعا اليها تجمع قوى مهنية وسياسية معارضة بأنها الأضخم عددا منذ بدء الاحتجاجات ضد الحكومة في ديسمبر الماضي.

وبدأ المئات من المحتجين التجمع في منطقة (الشهداء)، وشارع (الدكاترة) قبل أن ينضم إليهم عدد أكبر خلال دقائق ما لبثوا أن شرعوا في الهتاف مطالبين بالحرية ومنادين بالسلام والعدالة بينما كان آخرون يهتفون بسقوط النظام.

وتوجه المتجمعون الذين كان يتضاعف عددهم بمرور الوقت عبر عدة مسارات في الطريق الى مقر البرلمان حيث سلكت مجموعة مقدرة شارع "الربعين" مرورا بأحياء بانت والعباسية الشهيرة، بينما اختار آخرون الطريق الشرقي مرورا بسجن أم درمان والموردة.

وبدأت سيارات الشرطة تظهر قبل منتصف شارع (الأربعين)، لكنها لم تتدخل في الموكب، وكان أفرادها يزيلون الحجارة من الشارع لفتح المسار أمام السيارات.

وبعد لحظات تدخلت مجموعة أخرى من الشرطة بإطلاق قنابل الغاز بكثافة اضطر معها المتظاهرون الى دخول الأحياء ثم تجمعوا من جديد برغم مطاردات القوات الأمنية التي لم تتورع عن قذف الغاز المدمع داخل المنازل.

كما شوهد رجال بزي مدني وهم ملثمون يعتقلون عددا كبيرا من المتظاهرين على ظهر سيارات مكشوفة ويوسعونهم ضربا بعد نزع هواتفهم النقالة.

وأفاد تقرير ميداني للجنة أطباء السودان المركزية إن القوات الأمنية فرضت حصارا تاما على مستشفى أم درمان الكبير قبل أن يتم اقتحام قسم الحوادث وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز داخل حرم المستشفى.

وأشار التقرير الى وجود أربع حالات إصابة مستقرة بعد إجراء أنابيب صدر وعمليات إخراج للرصاص، بينما توجد حالة واحدة في مرحلة الخطر. وأكد رصد حالات إصابة مباشرة بالطلقات النارية في الصدر والبطن والأرجل.

وفي الخرطوم خرج مواطنو منطقة بري في مظاهرة وصفت أيضا بالضخمة وردد المحتجون شعارات تدعو لرحيل النظام، لكن قوات الشرطة قابلتها بعنف وفضت المحتجين.