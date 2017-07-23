قتيل في مواجهات بين الشرطة وأهالي شمال الخرطوم

الخرطوم 23 يوليو 2017 ـ سقط قتيل ونحو عشرة جرحى في مواجهات بين قوات الشرطة وأهالي في الريف الشمالي لولاية الخرطوم، مساء الأحد، إثر نزاع حول أراضٍ استثمارية حازها مستثمر خليجي.

متظاهرون في حي بري اللاماب بالخرطوم ضد استثمارات الأراضي ـ 19 يناير 2015

وتعد الأراضي بولاية الخرطوم أحد ابرز القضايا التي تتسبب في اندلاع مواجهات بين الحكومة والمواطنين، كثيراً ما تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المحتجين.

وأبلغ شهود عيان "سودان تربيون" أن قوات مدججة من الشرطة وصلت إلى بلدة "أم كتي"، حوالي أكثر من 70 كلم شمالي وسط الخرطوم، لتسليم مستثمر خليجي 7 آلاف فدان من الأراضي الزراعية.

وقال الشهود إن تجمهرا لأهالي القرية رفض تسليم الأراضي واندلعت على إثر ذلك مواجهات استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع بينما حصب المحتجون الشرطة بالحجارة، مؤكدين إعتقال بعض المحتجين.

وأفادوا أن احدى مركبات الشرطة دهست "السر حامد الطيب أبو ريدة" ما أدى إلى مصرعه في الحال، حيث تم نقله إلى مستشفى منطقة السروراب الذي شهد بدوره تجمعات لذوي القتيل.

وتسود حالة من الاحتقان في البلدة النائية من وسط الخرطوم، وتوعد المحتجون قوات الشرطة حال عودتها إلى القرية لنزع الأراضي.

وقررت السلطات الحكومية نزع 97 ألف فدان من الأراضي التي يدعي أهالي منطقة "أم كتي" ملكيتها، ولاحقا تم بيع 7 آلاف فدان منها للمستثمر الخليجي.

وبحسب مصادر عليمة فإن الأهالي رفضوا تسوية قضت بتقسيم مشروع "الرخا" الزراعي مناصفة بين حكومة ولاية الخرطوم وسكان المنطقة.