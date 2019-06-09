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قرارات بإحالة عشرات الضباط في جهاز الأمن والمخابرات السودان للتقاعد

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الخرطوم 9 يونيو 2019- أفادت تقارير صحفية في العاصمة السودانية الأحد أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بإعفاء وإحالة عشرات الضباط بجهاز الأمن والمخابرات الى التقاعد كما أقيل مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري.

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مسؤول الإعلام في جهاز الأمن السوداني محمد حامد تبيدي أحيل للتقاعد

وأدت التغييرات غير المسبوقة هذه لإبعاد قادة بارزين في الجهاز تميزوا على مدى سنوات طويلة بنفوذ قوي.

وطبقا للمصادر فإن 35 ضابطا برتبة لواء أحيلوا إلى التقاعد، بينهم مدير هيئة العمليات بجهاز الأمن عثمان سيد أحمد "انجليز" الذي تم ترقيته إلى رتبة الفريق وإبعاده من الخدمة، ومدير إدارة الإعلام اللواء محمد حامد تبيدي ومدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن "صاغة" ومدير الأمن الزراعي اللواء الطريفي، فضلا عن اللواء أنس عمر والي شرق دارفور الأسبق.

وأكدت المصادر إحالة 21 من الضباط برتبة عميد، بجانب 15 برتبة العقيد، فضلاً عن 19 من رتبة مقدم فما دون.

وكان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، أصدر في أبريل الماضي، قراراً بإحالة الضباط برتبة فريق بهيئة قيادة الجهاز الذين يبلغ عددهم 8 أشخاص إلى التقاعد.

وشمل القرار كلا من تاج السر عثمان سليمان، عبد العزيز عبد الله بخيت، دخري الزمان عمر محمد، سليمان محمد أحمد محمد، أحمد مختار أحمد، عبد الوهاب الرشيد علي، محمد مختار حسن وعباس علي خليفة.

وأعلن التلفزيون السوداني الأحد أن مدير إدارة الاستخبارات في قوات "الدعم السريع" اللواء محمد عبد الله أعفي من منصبه.

وتحدثت مصادر أخرى أن قائمة التغييرات شملت أكثر من 90 ضابطا بجهاز الأمن والمخابرات.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن أن ما تم من احالات واجراءات لتقاعد ضباط بالجهاز كان في إطار الاداء الاداري الدوري مبينا أنه كان أصدر الشهر المنصرم كشفا بالترقيات لمختلف الرتب.

واكد ان ما تم ليس له أي علاقة باي سياق تفسير بخلاف انه اجراء سنوي راتب يسري علي الجهاز كما يسري علي القوات النظامية الأخرى.



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