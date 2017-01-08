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قرارات محلية لضبط حركة السيارات غير المرخصة بمدينة الفاشر

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الفاشر 8 يناير 2017 ـ أصدر معتمد محلية الفاشر بعاصمة ولاية شمال دارفور، غربي السودان، قرارا يوم الأحد بمنع حركة السيارات غير المرخصة بمدينة الفاشر.

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سيارات على متن شاحنة في طريقها من ليبيا إلى شمال دارفور

وبحسب الأمر المحلي الممهور بتوقيع معتمد محلية الفاشر التجاني عبد الله فإنه "يمنع سير السيارات غير المقننة بمدينة الفاشر علاوة على فرض (رسوم لوحات) للسيارات غير المرخصة بالفاشر".

وقال الأمر الذي اطلعت عليه (سودان تربيون): "إن الأمر يطبق داخل الحدود الجغرافية لمحلية الفاشر (مدينة الفاشر)".

وطبقا للمنشور فإنه تم فرض رسوم على اللوحات المؤقتة للسيارات غير المرخصة تقدر بألف جنيه للسيارات التي لم يتم حصرها من لجنة الحصر وخمسمائة جنيه للمحصورة والتي لم تكمل إجراءات الجمارك إضافة إلى رسوم على السيارات التي اكملت إجراءات الجمارك ولم تكمل الترخيص.

وقال القرار "إن أي سيارة لا تحمل اللوحة الرسمية أو المؤقتة تعتبر مخالفة للقرار رقم (50) القاضي بمنع حركة وتجوال جميع السيارات غير المقننة ويعاقب كل من يخالف هذا الأمر بغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه أو السجن لمدة شهر أو العقوبتين معاً".

وفي 13 نوفمبر من العام الماضي أصدرت محلية الفاشر قرارا بمنع حركة السيارات غير المقننة بمدينة الفاشر إلى حين تكملة إجراءاتها النهائية عبر السلطات المختصة.

ووجه القرار، الذي تحصلت "سودان تربيون" عليه آنذاك، شرطة المرور وقيادة الغرفة المشتركة والجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري ووفقا للقرار فإن المخالفين له سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية وحجز السيارة وتصل العقوبة إلى المصادرة لكن السيارات غير المقننة ما زالت تجوب شوارع المدينة.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد وجه خلال جولة بولايات دارفور في أبريل 2016 بتقنين السيارات غير المرخصة تمهيدا لحسم الظاهرة المرتبطة بارتكاب جرائم النهب والقتل.



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