قرار بإلغاء عطلتي الجمعة والسبت للمدارس الكنسية بالسودان

الخرطوم 24 أبريل 2019- أصدر المجلس العسكري في السودان، الأربعاء قراراً باعتماد الأحد كعطلة أسبوعية للمدارس المسيحية بدلاً عن السبت في كل أنحاء البلاد، ووجه الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لإنفاذ القرار.
- كنيسة في الخرطوم
وفي منتصف يوليو من العام 2017 لاحت بوادر أزمة بين مدارس تابعة للكنائس ووزارة التربية والتعليم بالخرطوم، بعد أن عممت سلطات محلية أم درمان، قرارات للمدارس بمنع المداومة يوم السبت باعتباره عطلة رسمية والدراسة في يوم الأحد رغم أنه عطلة المسيحيين المعروفة.
واستدعى مجلس تشريعي ولاية الخرطوم وقتها وزير التعليم في الولاية فرح مصطفى الذي نفى صدور أي توجيهات من وزارته.
وأكد حرص وزارته على تعزيز التعايش الديني الذي تعيشه الولاية واحترام المعتقدات الدينية وعدم المساس بها في أي قرارات تصدر عن الوزارة، قائلا: "إن الوزارة لم تصدر أي أوامر في هذا الخصوص".
ونظمت لجنة آباء وأمهات طلاب المدارس المسيحية في نوفمبر من العام 2017 وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، احتجاجاً على قرار الحكومة بتحويل العطلة وسلمت مذكرة لمجلس الوزراء بإعادة الحال إلى ما كان عليه، والسماح للمدارس بالعمل والتدريس يوم السبت من كل أسبوع.
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