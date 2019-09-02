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قرار باستئناف العام الدراسي في السودان منتصف سبتمبر الجاري

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الخرطوم 2 سبتمبر 2019 ــ وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الإثنين باستئناف العام الدراسي لمرحلتي "الأساس والثانوي" في جميع ولايات السودان ابتداء من 15 سبتمبر الجاري كحد أقصى.

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طلاب ممتحنون لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية ـ (إرشيف سونا)

وعقد حمدوك اجتماعاً الاثنين بمجلس الوزراء مع المسؤولين بالوزارات والجهات ذات الصلة ناقش ترتيبات استئناف الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، الطاهر حسن، في تصريح صحفي إن الاجتماع اطمأن على الترتيبات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستئناف العام الدراسي.

وأوضح أن الاجتماع وقف أيضاً على الترتيبات الفنية الخاصة بمعالجة أيام الدراسة التي فقدت من العام الدراسي خلال الفترة الماضية، مضيفاً "الاجتماع وجه بالاستفادة من عطلة السبت وعطلة الدورة المدرسية لتعويض العام الدراسي".

وذكر المسؤول بوزارة التربية أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير مطلوبات استئناف العام الدراسي.

من جهته أعلن والي ولاية الخرطوم، الفريق ركن أحمد عبدون، استئناف العام الدراسي بالولاية يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، مؤكداً التزام حكومة الولاية في استمرار تنفيذ حملات إصحاح البيئة وردم البرك وتعبيد الطرق المؤدية للمدارس.

وجرى تعليق الدراسة بمدارس السودان في 30 يوليو الماضي بسبب مقتل 5 تلاميذ في مدينة الأبيض بشمال كردفان خلال احتجاجات طلابية، وخرجت على اثر ذلك احتجاجات في عدد من المدن السودانية قادها الطلاب تضامنا مع زملائهم.



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