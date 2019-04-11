قرار بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان

الخرطوم 11 أبريل 2019- نقلت وكالة السودان للأنباء عن جهاز الأمن والمخابرات إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.
- د. محمد ناجي الأصم
لكن معلومات متطابقة أكدت أن القرار صدر عن قيادة القوات المسلحة وليس جهاز الأمن.
وعلى رأس المعتقلين سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وعضو سكرتارية تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم الذي غادر محبسه الى موقع الاعتصام وشوهد هناك محمولا على الأعناق.
ويشهد السودان أوضاعا مشوبة بالتوتر في أعقاب الإعلان عن انقلاب عسكري.
ورغم ذلك اكتظت شوارع الخرطوم بعشرات الآلاف من المواطنين المبتهجين برحيل البشير.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع احتشاد عشرات الأسر في مقر لجهاز الأمن قرب قيادة الجيش وهم يهتفون مطالبين بالإفراج عن المعتقلين.
ومنذ ديسمبر الماضي اعتقلت الأجهزة الأمنية مئات الناشطين والسياسيين في أعقاب بدء احتجاجات شعبية تطالب برحيل النظام السوداني وتنحي الرئيس عمر البشير.
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