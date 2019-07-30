قرار بتعليق الدراسة في الخرطوم وكسلا بشرق السودان

الخرطوم 30 يوليو 2019 - أعلنت وزارة التربية والتعليم بولايتي الخرطوم وكسلا شرقي البلاد، الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع مدارس الولاية، إلى أجل غير مسمى.

مظاهرات لطلاب المدارس الثانوية بالخرطوم بحري ضد غلاء الأدوية ـ 24 نوفمبر 2016

وقال إعلام ولاية الخرطوم في تصريح مقتضب إنه تقرر تعليق الدراسة لرياض الأطفال ومرحلتي الأساس والثانوي اعتبارا من 31 يوليو الى موعد يحدد لاحقا.

واتخذ القرار بعد ساعات من خروج مئات الطلاب في مظاهرات غاضبة الثلاثاء بمناطق متفرقة في الخرطوم تضامنا مع طلاب مدينة الأبيض الذين تعرضوا الاثنين لإطلاق نار مباشر أثناء احتجاجات على انعدام المواصلات والغلاء.

وأدت أحداث الأبيض الى مصرع خمسة أشخاص بينهم 4 طلاب واصابة نحو خمسين آخرين.

وحسب وكالة السودان للأنباء فإن وزارة التربية والتعليم بولاية كسلا، علقت الدراسة ب أيضا جميع محليات الولاية.

وطالبت لجنة المعلمين (أحد المكونات الرئيسة لتجمع المهنيين) المجلس العسكري، بضرورة تعليق الدراسة بصورة عاجلة، إلى حين تكوين حكومة مدنية، حفاظا على أرواح الطلاب والطالبات.

وكان والي ولاية شمال كردفان المكلف أعلن الإثنين، عن تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للأحداث، متهما مندسين بالدخول وسط المسيرة الطلابية السلمية.

وقررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، بجميع مدارس الولاية، "حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين إلى حين إشعار آخر"، وفق بيان.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.