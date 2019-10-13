 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

قرار حكومي يشعل مواجهات كلامية حامية وسط الكيانات الصحفية في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 13 أكتوبر 2019- اشتعلت نذر معركة كلامية ساخنة بين الحكومة والكيانات الصحفية في السودان عقب اصدار مسجل تنظيمات العمل بوزارة العدل قرارا بحل الاتحادات والنقابات المهنية وتشكيل لجان تمهيدية تعمل لإجراء انتخابات خلال 3 أشهر.

JPEG - 57.4 كيلوبايت
صحفيون حملوا لافتات تدعو للحرية والسلام والعدالة .. الإثنين 25 مارس 2019

وقوبل قرار المسجل برفض واسع من تيار"استعادة نقابة الصحفيين، و"شبكة الصحفيين" وهما جسمان معارضان للاتحاد العام للصحفيين السودانيين المتهم بموالاة نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

ورفض التنظيمان في بيانين منفصلين قرار المسجل لتعارضه مع شعارات الثورة والتغيير.

وقالت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين إن قرار المسجل العام لتنظيمات العمل يخالف الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية التي نصت على تفكيك كل أشكال التمكين لحزب النظام المعزول.

وتشكلت هذه اللجنة في أعقاب خلافات ضربت "شبكة الصحفيين" تفرقت على اثرها الى مجموعتين كونتا إحداها لجنة "استعادة النقابة" بينما بقى آخرون في تنظيم الشبكة.

ورأت اللجنة في بيانها أن القرار الصار عن المسجل يكرس لقانون النقابات الذي سنه النظام السابق ويضرب عرض الحائط بكل مطالب تغيير هذا القانون وتجعله شرعيا عوضا عن الغائه واستبداله بآخر ديموقراطي يفضي الى تأسيس كيانات نقابية معبرة عن قواعدها بشكل مهني حر.

وطالبت وزيرة العمل بإصدار قرار بحل النقابات والاتحادات وأعاد مشروع قانون نقابات تمهيدا لإجازته.

من جهتها اعتبرت شبكة الصحفيين قرار المسجل" لا ينتمي إلى أهداف وشعارات الثورة، بل يصب في اتجاه الثورة المضادة التي تسعى نحو السيطرة مجددا على التنظيمات المهنية".

وأضافت "نرفض هذا القرار المعيب شكلا وموضوعا، ويجب أن يقابل بالحسم المطلوب، ونرفض إجراء أي انتخابات وفقا لقانون الاتحادات المهنية للعام (٢٠٠٤م) المعيب والمحتشدة بالثغرات القانونية المصممة لتمكين محاسيب النظام البائد من السيطرة على الاتحادات".

ونوهت الشبكة الى أن التساهل مع عناصر النظام المعزول والبطء في التعامل مع ملفات الفساد المالي والإداري هو ما أغرى منسوبي النظام السابق للتلاعب ومحاولة الالتفاف على مطالب ثورة شعبنا.

وحثت على إجراء مراجعة شاملة لحسابات هذه الاتحادات المالية بواسطة سلطة المراجع العام.

وطالبت الشبكة بإقالة المسجل قائلة إن مواقفه كشفت عن انحيازه السافر للنظام البائد ونهجه المعادي للثورة.

وتحظى مجموعة "استعادة نقابة الصحفيين" المناوئة للاتحاد القائم حاليا بمساندة الحكومة الانتقالية ممثلة في وزير الإعلام فيصل محمد صالح الذي خاطب السبت أول اجتماع للكيان لكنه دعا لأن تكون النقابة مفتوحة لجميع الصحفيين غض النظر عن انتماءاتهم.

وفتح ظهور وزير الاعلام أمام اجتماعات اللجنة التمهيدية، عليه بابا واسعا من الهجوم قاده الاتحاد العام للصحفيين بعد أن عقد مكتبه التنفيذي اجتماعا طارئا الأحد.

ورفض الاتحاد في بيان ما أسماه تدخل الوزير في شأن الاتحادات والنقابات، واعتبر مشاركته في مخاطبة اجتماع اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين تحريضا ضد جسم قانوني قائم معترف به دولياً، ويمثل القارة الافريقية في اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين بحكم رئاسته للفدرالية الافريقية للصحفيين.

وأضاف" كيف يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويخترق مبدأ عدم تدخل السلطة التنفيذية في تكوين النقابات خاصة وانه مبدأ أصيل لدى الاتحاد الدولي للصحفيين".

ودعا الاتحاد كل من يرغب في التنافس الحر النزيه للترشح لقيادة الاتحاد وقال إن استمرارية الاتحاد بغض النظر عمن يفوز بقيادته تمثل استمرار لشمول كل الصحفيين في كل المؤسسات الاعلامية تحت مظلة واحدة هي "المهنة".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

التحالفات السياسية السودانية: التماعُ نجم بعد خُبُوٍّ! 2019-10-13 08:01:56 الواثق كمير kameir@yahoo.com لم يُسلط الضوء بعد على خبر ربما قد تكون له تداعيات سياسية مما تمثل في لقاء جوزيف تكة، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال/بقيادة الفريق عبد العزيز الحلو، مع السيد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب (...)

و"مغردون خارج السرب" 2019-10-06 21:52:57 بقلم : محمد عتيق المقال السابق بعنوان "للثورة خندق واحد" ، ألقى ضوءاً على طريقة بعض قوى الثورة - المدنية والمسلحة - في التعامل مع التجربة (الوليدة) وقياداتها ، وكيف أنها تلقي عليها ظلالاً من الشك وأن على ق ح ت الإسراع (...)

الحياة معركة عظيمة 2019-10-05 18:26:42 ياسر عرمان حينما ولدت فى هذا اليوم الخامس من اكتوبر عام ١٩٦٢، أمى وابي تمنيا لى ان أعيش حياة مريحة وان اجوب الاراضي الباردة، كانت امى (فاطمة عالم حمد) امرأة عادية تماما مثل الماء والأرض ومن اديم الأرض جئنا. حينما بلغت ١٦ (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.