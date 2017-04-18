قرض عربي لإنشاء محطة توليد كهرباء جنوبي الخرطوم

الخرطوم 18 أبريل 2017 ـ وقع السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار، لإنشاء محطة توليد كهرباء بمنطقة الباقير جنوبي الخرطوم، بسعة 350 ميغاواط، حيث تعاني البلاد من نقص في الطاقة.

وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسي يوقع اسمه على وحدة كهربائية بألمانيا في طريقها للسودان

وكشف بيان صادر عن الصندوق، أن فترة سداد القرض تمتد لـ 30 عاما، بفترة سماح سبع سنوات، وفائدة سنوية 2%، وجرت مراسم توقيع اتفاقية القرض في العاصمة المغربية الرباط، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.

ويستهدف مشروع محطة الباقير، توليد كهرباء بطاقة 350 ميغاواط، مع محطة تحويلية، تعمل بنظام الدورة البسيطة، ويستخدم النفط الخام كوقود أساسي، على أن يتم تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي بعد إنشاء أنبوب لنقل الغاز المستورد عبر أحد موانيء البلاد.

ويتوقع أن تساهم المحطة في فك الاختناقات في منطقة الباقير، ومنطقة سوبا الصناعية، إذ تمثل المنطقة أحد مراكز الاحمال العالية في الشبكة القومية.

ويخطط السودان لإضافة 4055 ميغاواط من الكهرباء بحلول 2020، عبر خطة تستهدف رفع التوليد الكهربائي المائي من 1500 ميغاواط/ ساعة في العام، إلى 2000 ميغاواط/ ساعة في العام، والحراري من 900 ميغاواط إلى 3 آلاف و555 ميغاواط.

وأشاد وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى بالتعاون المستمر للصناديق العربية في دعم مشروعات البنية التحتية بالسودان في قطاعات السدود والكهرباء.

وأكد أن خطة الدولة تسير للامام لتوفير الطاقة الكهربائية لتحسين حياة الناس في كل السودان، ودفع القطاعات الانتاجية.