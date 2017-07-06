قرويون بشمال دارفور يعترضون إنشاء مصنع ذهب يستخدم (السيانايد)

الفاشر 6 يوليو 2017 ـ رفض الأهالي بقرية "النايم" الواقعة على بعد 60 كلم شرقي مدينة "أم كدادة" بولاية شمال دارفور إنشاء مصنع لاستخلاص الذهب عبر استخدام مادة "السيانايد" بالمنطقة.

صورة من مواقع التواصل الاجتماعي لمحتجين في (صواردة) يرفعون لافتة ترفض مصنع (السيانيد)

وحمل مواطنون تحدثوا لـ "سودان تربيون"، الخميس، سلطات محلية أم كدادة مسؤولية منح التصديق للشركة مقابل نصيب من عائدات المصنع يمنح للمحلية رغم علمها بأن المصنع يستخدم هذه المادة التي تؤدي لأضرار بالإنسان والحيوان والبيئة.

وقال أحد قاطني القرية، يدعى مستور أحمد، لـ "سودان تربيون" إن الشركة جلبت آليات ومعدات العمل إلى القرية بما في ذلك مادة "السيانايد"، وأضاف "تم جلب وتخزين المادة الخام قبل مدة في وسط سوق القرية بدون إتخاذ إجراءات السلامة".

وتابع: "الشركة بدأت العمل قبل 3 أشهر في منطقة (أم قوزين) الواقعة على بعد 30 كيلومتر شمالي القرية (النايم) وأيضا كانت تعمل في جنوب كردفان وتم طردها بواسطة المواطنين".

واستنكر سكان القرية تصرف السلطات المحلية التي لا يعنيها سلامة مواطنيها والبيئة وهي تعمل جاهدة لتركيب المصنع مدعية بأنه لا يستخدم "السيانايد".

وأمهلوا ملاك المصنع 72 ساعة لمغادرة القرية، وتوعدوا بكشف المتورطين والمستفيدين من وجود المصنع في المنطقة.

وتزايدت أخيرا احتجاجات شعبية ضد استخدام مصانع استخلاص الذهب لمادة "السيانايد" مع انتشار التعدين الأهلي عن المعدن النفيس في غالب ولايات البلاد، حيث شهدت ولايتي الشمالية وجنوب كردفان احتجاجات مماثلة.