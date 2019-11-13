قس نيجيري معروف يدعو فرقاء جنوب السودان الى نبذ الخلافات

جوبا 13 نوفمبر 2019- دعا القس النيجيري المشهور ومدعى النبوة تي بي جوشوا قادة ومواطني جنوب السودان إلى نبذ الخلافات والتفرغ لتنمية الدولة الوليدة التي مزقتها الحرب.
- القس النيجيري يتحدث الى سلقا بجوبا .. الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
والتقي جوشوا بالرئيس سلفا كير الثلاثاء في العاصمة جوبا التي وصلها للصلاة من أجل السلام وإيقاف الحرب الذي بدأ في 2013 وادي إلي مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
وقال في خطاب أمام الآلاف بثه التلفزيون الرسمي: " حان الوقت لوضع خلافاتنا خلفنا".
واضاف:"هذا صوت الرب. يجب على قادتنا التغلب على انقساماتهم والاتفاق على العمل سويا لمصلحة هذا البلد".
واتفق الرئيس سلفا كير وقائد المعارضة رياك مشار الاسبوع الماضي في أوغندا على تمديد الموعد النهائي للفترة قبل الانتقالية لمئة يوم.
وجاء تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية الذي كان موعده في 12 نوفمبر بعد تهديد مشار بالانسحاب بسبب عدم اكمال الترتيبات الامنية.
وقال القس النيجيري مصوبا حديثة لقادة جنوب السودان إن" السلام ليس له ثمن".
وزار القس برفقة زوجته بعد ختام خطابه منزل الرئيس سلفا كير وصلى مع اسرته.
ومن جانبه وصف سلفا كير زيارة القس جوشوا بانها "مؤشر على بداية جديدة في جنوب السودان"
وقال " قطعنا مسافة طويلة للبحث عن السلام. والآن بعد أن وصل "تي بي" إلى جنوب السودان، أعتقد أن السلام في الزاوية ".
وولد القس النيجيري في العام 1963 وهو مؤسس منظمة السنقوك، "مسيحيين كل الأمم" التي تدير محطة تلفزيون إيمانويل في لاغوس النيجيرية.
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