قطاعات مهنية في السودان تعلن تنفيذ اضراب عام الثلاثاء

الخرطوم 4 مارس 2019-أعلنت قطاعات مهنية في السودان مشاركتها في الاضراب العام الذي دعا له "تجمع المهنيين" يوم الثلاثاء الموافق الخامس من مارس، تمهيدا للخطوة التالية المتمثلة في تنفيذ عصيان مدني شامل للضغط في اتجاه رحيل النظام الحاكم.
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وينسق "تجمع المهنيين" وحلفائه في المعارضة السياسية لاحتجاجات منتظمة منذ أواخر ديسمبر الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير ونظامه، تعاملت معها قوات الأمن بعنف مفرط أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى واعتقال أكثر من الفي شخص.
وأكدت تنظيمات مهنية بينها أطباء وصيادلة وصحفيين علاوة على مهندسين ومعلمين وأساتذة جامعات ومحامين المشاركة في الإضراب العام المحدد بـ 24 ساعة، بالخرطوم وكل ولايات السودان.
وستتوقف هذه القطاعات عن العمل مع التواجد في الموقع ورفع مطالب وشعارات الاضراب الذي سينفذ في الأماكن التي لا تؤثر بنحو مباشر على صحة وحياة الناس.
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