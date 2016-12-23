قطاع الأمن والدفاع يتصدر الصرف في موازنة السودان للعام 2017

الخرطوم 23 ديسمبر 2016 ـ كشفت تفاصيل تقديرات موازنة السودان للعام 2017، عن تخصيص أكثر من 29 مليار جنيه لقطاع الدفاع والأمن، كأكبر بند بينما بلغت مصروفات للقطاع السيادي خلال العام القادم 5 مليارات جنيه، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ أكثر من 611 مليون جنيه للقطاع الذي يضم البرلمان.

مقر وزارة المالية السودانية

وخصصت تقديرات الموزانة، التي حصلت (سودان تربيون) على نسخة منها، مصروفات لوزارة الزراعة والغابات 1,4 مليار جنيه، فيما تقدر إيرادات الوزارة بمبلغ 29 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي مصروفات القطاع الزراعي الذي يتضمن، هيئة البحوث الزراعية، صندوق درء المخاطر الزراعية، وزارة الثروة الحيوانية، بجانب وزارة الزراعة، 2.3 مليار مقابل إيرادات، 138.7 مليون جنيه.

وأكدت الموازنة وضع مبلغ 1.9 مليار كمصروفات للقطاع الاقتصادي، و5.5 مليون جنيه لقطاع الثقافة والإعلام، بالإضافة لـ 5.3 مليون لقطاع الصحة، وأكثر من 828 مليون لقطاعي التعليم بشقيه العام والعالي، بجانب أكثر من 2 مليار مصروفات للقطاع الإداري والاجتماعي الذي يشمل الرعاية الاجتماعية، البيئة، الموارد البشرية، العمل، والأوقاف.

وأشارت الموازنة إلى أن أموال الاحتياطي الطوارئ تبلغ 225 مليون جنيه.

وأفادت التفاصيل ببلوغ إجمالي مصروفات قطاع المعادن 1.7 مليار جنيه للعام المقبل، بجانب 1.7 مليار لقطاع النقل والطرق والجسور.

وكشفت تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2017 التي أودعها وزير المالية منضدة البرلمان يوم الأربعاء عن زيادة نسبة المنح بنسبة قدرها 14% لتبلغ 22.1 مليار جنيه.

وقدرت المؤشرات سداد الالتزامات الخارجية بحوالي 724 مليون دولار منها 505 مليون دولار أصل القروض وحوالي 219 مليون دولار تكلفة تمويل المؤسسات التمويلية التي أهمها الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية.