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قطر تدعو السودان لمعرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري

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الخرطوم 20 نوفمبر 2017 ـ تلقى وزير الدفاع السوداني، الإثنين، دعوة من دولة قطر لحضور فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السادس للدفاع البحري (ديمدكس 2018 DIMDEX) الذي سيقام بالدوحة في مارس القادم.

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وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف (سونا)

ويضم معرض ومؤتمر ديمدكس 2018 فعاليات توفر للمختصين والخبراء في مجال الأمن والدفاع البحري فرصة الاطلاع على أحدث التكنولوجيا وبناء وتعزيز العلاقات مع المعنيين الرئيسيين في هذا المجال.

واستقبل وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف بمكتبه ظهر الإثنين سفير قطر راشد بن عبد الرحمن النعيمي.

وطبقا لتصريح صحفي للمتحدث باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي فإن النعيمي سلم ابن عوف دعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر خالد بن محمد العطية، لحضور فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السادس للدفاع البحري (ديمدكس 2018"، الذي سيقام بالدوحة في الفترة من 12 ـ 14 مارس 2018.

يشار إلى أن السودان شارك أيضا في فعاليات معرض دبي للطيران بدولة الإمارات خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الحالي، كما شارك في فبراير الماضي في الدورة الـ "13" لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2017"، في أبو ظبي بجناحين بحري وبري للمعدات الحربية.

وتأتي الدعوة القطرية في ظل قطيعة بين الدوحة وعواصم خليجية على رأسها الرياض وأبو ظبي، واتخذت الخرطوم موقفا محايدا حيال الأزمة مع دعم مبادرة الكويت لرأب الصدع.

إلى ذلك استقبل وزير الدفاع، سفير الصين لدى الخرطوم لي ليخانه، بحضور الملحق العسكري الصيني ومساعده.

وبحث اللقاء ـ بحسب الشامي ـ سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة سيما التعاون في المجال العسكري وتبادل الخبرات.



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