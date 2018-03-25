قطر تدفع بـ 4 مليارات دولار لتطوير ميناء في شرق السودان

الخرطوم 25 مارس 2018 ـ يوقع السودان وقطر الإثنين اتفاق شراكة لإدارة ميناء سواكن بشرق السودان، بتمويل قطري يبلغ 4 مليارات دولار.

وزبر المواصلات القطري برفقة نظيره السوداني ووالي البحر الأحمر بسواكن

وأنهى وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي زيارة الأحد إلى ولاية البحر الأحمر التي وصل إليها من الدوحة مباشرة.

وقال وزير النقل والطرق السوداني مكاوي محمد عوض فى مؤتمر صحفي مشترك ببورتسودان مع نظيره القطري، إن "قطر والسودان اتفقا حول الشراكة الجديدة بينهما بشكل كامل في إعادة تأهيل وإدارة ميناء سواكن وأن التوقيع سيتم الخرطوم غدا".

وأوضح الوزير أن المشروع سيكتمل بحلول العام 2020 بتمويل قطري يبلغ أربعة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار للمرحلة الأولى حيث يحصل السودان على 51% من حصة المشروع بينما تحصل قطر على 49%.

وأفاد مكاوي أن مشروع تطوير ميناء سواكن تم الاتفاق عليه بعد أربعة اجتماعات عقدت مناصفة في الدوحة والخرطوم لإحكام التنسيق والتشاور في إعداد اتفاقية بين البلدين لتطوير وتحديث الميناء كواحد من المرافق الاستراتيجية المهمة.

وأشار إلى اتجاه وزارته لتطوير البنيات التحتية والفوقية للموانئ السودانية لمواكبة التطور في صناعة النقل البحري بالانفتاح والشراكات الذكية مع شركات عالمية ذات خبرة وكفاءة تخصصية في ادارة وتشغيل الموانئ.

وقال إن السودان يعمل على زيادة الحصة السوقية في مجال خدمات الموانئ من التجارة العابرة وتجارة المسافنة.

ووصف المشروع المقترح في سواكن بأنه "ضخم ويتضمن بجانب ميناء سواكن منطقة حرة".

من جهته تعهد الوزير القطري جاسم بن سيف السليطي بتطوير ميناء بورتسودان، لافتاً إلى أن السودان يمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الموانئ.

وقال إن زيارته الى السودان على رأس وفد كبير، لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك بين السودان وقطر.

ولفت الى الميزات التفضيلية التي يتمتع بها الميناء فضلا عن أنه يدعم الصادرات بشكل كبير خاصة اقتصاديات المنطقة الأفريقية.

في سياق متصل استقبل الرئيس السوداني عمر البشير ببيت الضيافة مساء الأحد وزير المواصلات والاتصالات القطري بحضور وزير النقل مكاوي محمد العوض وسفير قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي.

وأوضح الوزير القطري في تصريحات صحفية أن اللقاء بحث تأهيل ميناء سواكن حيث تم التوصل الى عدد من التفاهمات في هذا الصدد.

وأكد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل يوم الإثنين للاستثمار في ميناء سواكن "الواعد" عبر شراكة لمصلحة البلدين، لافتا الى أن السفن القطرية ستبدأ ابتداء من الشهر القادم رحلات من ميناء حمد القطري الى ميناء سواكن كبداية للتعاون.

وأكد وزير النقل السوداني أنه تم تأهيل رصيفين لاستقبال الجيل الخامس من السفن بسعة 100 ألف طن، مشيرا الى أن المشروع يمر بثلاث مراحل تبدأ 500 مليون دولار وتنتهي ب 4 مليارات دولار لخدمة البلدين ودول الجوار.

وتشير (سودان تربيون) الى أن ميناء سواكن حصد اهتماما خاصا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي زاره في أواخر سبتمبر الماضي وقرر أن تتولى بلاده ترميم الآثار العثمانية في هذه البلدة التاريخية.

وبالفعل وقع وزير السياحة والآثار والحياة البرية بالسودان محمد أبوزيد مصطفى مع نظيره وزير السياحة والثقافة التركي عدد من الاتفاقيات في مجال تنمية السياحة والآثار بينها ترميم الآثار العثمانية بسواكن.