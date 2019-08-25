قطر تعلن تدخلا عاجلا لإغاثة متضرري السيول بالسودان

الخرطوم 25 أغسطس 2019 – أطلق الهلال الأحمر القطري، الأحد، "تدخلا إنسانيا عاجلا" لمساعدة المتضررين من الأمطار الموسمية والسيول التي اجتاحت المناطق السكنية في 17 ولاية سودانية.

أمير قطر

وذكر بيان صادر عن الهلال الأحمر القطري، تلقته "سودان تربيون"، أن التدخل الإنساني يأتي بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني، وسيلحقه إطلاق مرحلة ثانية للتدخل خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أنه "خصص مبلغا من صندوق الاستجابة للكوارث التابع له كتمويل مبدئي للتدخل الإنساني، الذي يهدف إلى توفير احتياجات المتضررين من السيول والفيضانات في 4 قرى متضررة في مدينة بحري بولاية الخرطوم".

ولفت الهلال الأحمر القطري إلى أن كوادره الإغاثية بدأت بالفعل في توزيع الناموسيات والأغطية والفرش الأرضية وأواني المياه والطبخ وغيرها من الاحتياجات على أن تتواصل عمليات التوزيع لفائدة 735 أسرة تضم أكثر من 3600 شخص في عدد من القرى التابعة لمدينة بحري.

وكانت السعودية والامارات قدمتا الأسبوع الماضي مساعدات أيضا للمتضررين بالفيضانات في السودان، كما شوهد السفير السعودي لدى الخرطوم الأحد وهو يتفقد المناطق التي تأثرت بسيول عارمة شمال الخرطوم ويقدم مساعدات عينية للأهالي في منطقتي الجيلي وود رملي.