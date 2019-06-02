قطر تقول إنها في انتظار توضيحات سودانية بشأن استدعاء السفير

الخرطوم 2 يونيو 2019- قال وزير الخارجية القطري إن بلاده في انتظار توضيحات من الخرطوم بشأن استدعاء سفيرها لدى الدوحة على نحو مفاجئ، نافيا في ذات الوقت وجود أي توتر في علاقات البلدين.
- الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
ووصف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع التلفزيون الروسي،الأحد علاقات قطر والسودان بالجيدة مؤكدا وجود تعاون عسكري بين البلدين.
وأفاد الدبلوماسي القطري بوجود اتصالات بين القوات القطرية والمجلس العسكري، متحدثا في السياق عن أعمال ومشاريع مشتركة بين الجيش القطري ونظيره السوداني.
وبخصوص استدعاء وزارة الخارجية السودانية لسفيرها فتح الرحمن علي محمد في الدوحة، قال الوزير إن القرار فاجأ الدوحة، مؤكدا أنه تم التأكد من المعلومات، وتبين أن السفير كان في إجازة مبلغ عنها مسبقا منذ فترة.
وأضاف: "بعد ذلك يبدو أن تطورات حصلت في السودان، لتعلن الخرطوم أنه تم استدعاء السفير لساعات".
وتابع قائلا إن بلاده تنتظر توضيحا من الحكومة السودانية، معلنا انفتاح بلاده وتعاونها المستمر مع الخرطوم.
وردا على سؤال بخصوص ما يشاع بشأن وجود ضغط سعودي إماراتي على السودان من أجل عزل قطر، أشار وزير الخارجية إلى أن الاتصالات مع الخرطوم متواصلة، لكنها لم تصل إلى مستويات رفيعة.
وتابع" الاتصالات على المستويات الرفيعة ستأتي في الوقت المناسب عند وجود خارطة طريق واضحة ونتائج واضحة للحوار الوطني في السودان".
أخر الآراءالمفاوضات ، قبل فوات الأوان 2019-06-03 02:43:48 بقلم : محمد عتيق من النتائج الهامة للثورة الجارية في بلادنا أنها وحدت السودانيين وحدةً عمليةً ووجدانيةً باهرة وواسعة ، ولأول مرة في تاريخهم بهذا الحجم ، في الجسم المسمي ب "قوى الحرية والتغيير" ، فهو يضم أحزاب المعارضة (...)
في موضوع ياسر عرمان : من يقرر حق عودتنا للوطن؟! 2019-05-29 23:08:07 فضيلي جمّاع ما زال رأينا في المجلس العسكري بقيادة الجنرال البرهان أنه ليس سوى مجلس أمن نظام الأخوان المسلمين المباد. فالمجلس العسكري لم يقم بانقلاب على منظومة حكم البشير مطلقاً. ما حدث هو تسليم وتسلم من البشير لرئيس (...)
إزاء العقبتين .. أهنالك وقت للتفاوض ؟ 2019-05-28 01:12:47 بقلم : محمد عتيق مقال سابق في هذه الزاوية تحت عنوان (ظواهر ومخاوف ، ٢٨ ابريل ٢٠١٩) تناول باختصار مراحل تطور "محمد حمدان دقلو حميدتي" وحركته مع الإشارة الي أنه في كل مرحلة كان يؤدي مهامه ونظره مصوب الي أعلى ، وعندما وصل (...)
المزيد