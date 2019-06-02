قطر تقول إنها في انتظار توضيحات سودانية بشأن استدعاء السفير

الخرطوم 2 يونيو 2019- قال وزير الخارجية القطري إن بلاده في انتظار توضيحات من الخرطوم بشأن استدعاء سفيرها لدى الدوحة على نحو مفاجئ، نافيا في ذات الوقت وجود أي توتر في علاقات البلدين.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

ووصف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع التلفزيون الروسي،الأحد علاقات قطر والسودان بالجيدة مؤكدا وجود تعاون عسكري بين البلدين.

وأفاد الدبلوماسي القطري بوجود اتصالات بين القوات القطرية والمجلس العسكري، متحدثا في السياق عن أعمال ومشاريع مشتركة بين الجيش القطري ونظيره السوداني.

وبخصوص استدعاء وزارة الخارجية السودانية لسفيرها فتح الرحمن علي محمد في الدوحة، قال الوزير إن القرار فاجأ الدوحة، مؤكدا أنه تم التأكد من المعلومات، وتبين أن السفير كان في إجازة مبلغ عنها مسبقا منذ فترة.

وأضاف: "بعد ذلك يبدو أن تطورات حصلت في السودان، لتعلن الخرطوم أنه تم استدعاء السفير لساعات".

وتابع قائلا إن بلاده تنتظر توضيحا من الحكومة السودانية، معلنا انفتاح بلاده وتعاونها المستمر مع الخرطوم.

وردا على سؤال بخصوص ما يشاع بشأن وجود ضغط سعودي إماراتي على السودان من أجل عزل قطر، أشار وزير الخارجية إلى أن الاتصالات مع الخرطوم متواصلة، لكنها لم تصل إلى مستويات رفيعة.

وتابع" الاتصالات على المستويات الرفيعة ستأتي في الوقت المناسب عند وجود خارطة طريق واضحة ونتائج واضحة للحوار الوطني في السودان".