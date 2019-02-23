قطر توفد نائب رئيس مجلس الوزراء الى الخرطوم

الخرطوم 23 فبراير 2019- استقبل الرئيس السوداني، عمر البشير، مبعوث أمير قطر ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع، خالد العطية، الذي كان وصل الخرطوم ليل الجمعة.
- نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع في قطر خالد العطية (سونا)
وقالت وكالة السودان للأنباء إن المبعوث القطري أكد دعم الدوحة لاتفاقية دارفور.
وناقش الاجتماع بين البشير والعطية التعاون المشترك في شؤون الدفاع، وأوصل المسؤول القطري تحيات الأمير تميم للرئيس السوداني متمنيا أن ينعم السودان بـ "مزيد من الاستقرار والازدهار".
وتأتي الزيارة القطرية، في ظل تصاعد الغضب الشعبي على حكومة البشير، الذي ظهر الجمعة، وأصدر عدة قرارات، منها حل حكومة الوفاق وفرض قانون الطوارئ.
وكانت الدوحة من أوائل الدول التي أعلنت مساندتها للبشير في وجه الاحتجاجات التي انطلقت منتصف ديسمبر الماضي وعرض أميرها على الرئيس السوداني في اتصال هاتفي المساعدة لتمكينه من الخروج من "المحنة" وفق تعبيره.
أخر الآراءجيوش صلاح قوش و الحراك الجماهيري في السودان (6 - 10) 2019-02-23 17:08:49 بقلم : عبدالعزيز النور oudingdung0214@gmail.com يعد اليوم الـ (68) من أيام الحراك الجماهيري و الذي يوافق الثاني و العشرين من فيرائر الجاري، لهو اليوم الأعظم في تاريخ الحراك الحالي، لكونه أجبر النظام و لأول مرة ليس (...)
انتفاضة الشاب وتحديات الانتقال والتحول الديمقراطي: أسئلة تبحث عن إجابات! 2019-02-20 16:01:32 الواثق كمير Kameir@yahoo.com مقدمة أعددت هذه الورقة أصلا لتقديمها في اللقاء التفاكري الثالث الذي ينظمة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (الدوحة، 16-17 فبراير 2019)، الذي حالت ظروف طارئة دون المشاركة فيه. يعد هذا (...)
جيوش صلاح قوش و الحراك الجماهيري في السودان (5 - 10) 2019-02-20 15:50:06 بقلم : عبدالعزيز النور oudingdung0214@gmail.com قَتل المواطن أبوبكر عثمان يوسف (62 عاما) إختناقا بالغاز المسيل للدموع و إصابة آخر (تاجر شاب) بطلق ناري في الرأس من قبل الأجهزة الأمنية في موكب اليوم و الذي أطلق عليه (...)
المزيد