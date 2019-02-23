قطر توفد نائب رئيس مجلس الوزراء الى الخرطوم

الخرطوم 23 فبراير 2019- استقبل الرئيس السوداني، عمر البشير، مبعوث أمير قطر ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع، خالد العطية، الذي كان وصل الخرطوم ليل الجمعة.

نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع في قطر خالد العطية (سونا)

وقالت وكالة السودان للأنباء إن المبعوث القطري أكد دعم الدوحة لاتفاقية دارفور.

وناقش الاجتماع بين البشير والعطية التعاون المشترك في شؤون الدفاع، وأوصل المسؤول القطري تحيات الأمير تميم للرئيس السوداني متمنيا أن ينعم السودان بـ "مزيد من الاستقرار والازدهار".

وتأتي الزيارة القطرية، في ظل تصاعد الغضب الشعبي على حكومة البشير، الذي ظهر الجمعة، وأصدر عدة قرارات، منها حل حكومة الوفاق وفرض قانون الطوارئ.

وكانت الدوحة من أوائل الدول التي أعلنت مساندتها للبشير في وجه الاحتجاجات التي انطلقت منتصف ديسمبر الماضي وعرض أميرها على الرئيس السوداني في اتصال هاتفي المساعدة لتمكينه من الخروج من "المحنة" وفق تعبيره.